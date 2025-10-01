卓揆：台美談判關鍵收尾 討論台灣對美投資 台方爭取半導體業有利待遇

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者歐芯萌余弦妙／綜合報導
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
彭博引述知情人士指出，台灣經貿談判代表人員上周抵達華盛頓，與美方討論調降對台灣課徵的20%關稅稅率等議題。雙方這次討論議題之一是台灣對美國投資。這位知情人士也說，台方官員也尋求為台灣半導體產業爭取有利待遇。

行政院長卓榮泰表示，談判團隊與美國的貿易談判已進入「關鍵收尾階段」。彭博資訊報導指出，這表明這個全球晶片中心終於快要與川普政府達成協議。

卓榮泰昨（30）日赴立法院備詢時證實，行政院副院長鄭麗君赴美進行第五輪實體磋商，今日將回台灣，談判團隊與美方已有數次直接溝通，現在正在進行最關鍵的實體性磋商。

據了解，鄭麗君抵台後將會先向賴清德總統與卓揆報告，並預計向國人報告此行成果。

據悉，鄭麗君此行赴美約一周，尚未簽署任何協議，不過雙方持續保持密切溝通。

行政院經貿辦指出，鄭麗君、楊珍妮等台灣談判團隊成員，這幾天在美國華府與美方針對對等關稅、232條款及供應鏈合作進行實體磋商。關於磋商細節，將再適時對外說明。

目前，美國已對半導體進口品展開232條款國家安全調查，有可能為進一步加徵關稅鋪路。

美國商務部長盧特尼克本周稍早公開要求台灣將更多投資和晶片生產轉移到美國，以便美國一半的晶片需求在美國本土生產。這對於全球半導體產業而言，這代表布局的重大變化。

雖美方提出晶片方面的要求，但知情人士表示，台方代表將這次會談形容為「積極正面」。

該知情人士也指出，台灣方面先前承諾在未來四年採購價值100億美元的黃豆和其他美國農產品，這一承諾有助於改善協商的氛圍。

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）在9月29日抵達台灣，這是自2020年以來訪台級別最高的華府內閣高官。

卓榮泰昨日表示，美國實施新關稅，恐對台灣出口、產值造成影響，不過我國新興科技產品市場需求強勁，預估2025年全年經濟成長率上調至4.45%，GDP規模突破27兆元，展現台灣經濟的穩健與韌性。

