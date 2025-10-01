聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金及子公司 改與安永合作

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台新新光金控昨晚代台新銀行等子公司公告，第三季起更換簽證會計師事務所為安永聯合會計師事務所，代表將與合作廿年的勤業眾信聯合會計師事務所終止合作關係。

據了解，台新新光金控合併後，成為台灣第四大金控，為了與國際接軌，主動向證期局報告，必需要符合海外管理模式，也就是避免與同一會計師事務所連續合作多年。

台新金、新光金之前都是找勤業眾信擔任簽證會計師事務所。業內人士表示，一般在台灣是以更換會計師為準，整個事務所都換掉確實較少見。值得注意的是，合併時雙方各自委外進行盡職調查，台新金委託安永，新光金則是勤業眾信。

延伸閱讀

新加坡拒羅冠聰入境 分析：避免陷入引渡兩難

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

大陸磁吸人才 強打「K字簽證」

花蓮洪災 台新新光金捐款千萬元

相關新聞

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

針對T17 T18轉作輝達總部，新光人壽今晚發出聲明稿。內容指出，新光人壽為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產...

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

輝達台灣總部能否落腳北士科T17、18基地，也許可再等三個月定案。知情人士透露，新壽與輝達為北士科的T17、18所簽署的...

提前拉貨潮挹注台灣出口 經濟學家曝時間點：防範「訂單懸崖」衝擊

富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，美國對等關稅政策驅動廠商提前拉貨潮，帶動台灣出口大幅成長，若未留意，今年第4季到明年第...

指數型保單 將在台上市

民眾未來可在國內買到指數型連結壽險和年金險。知情人士透露，壽險公會先前邀集多家保險公司研議的指數型保單，在獲得金管會初步...

輝達、新壽北士科用地MOU到期 3方角力

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）昨到期，據了解，ＭＯＵ已註明輝達能決定是否延期，期限最多三個月，新壽也還在等待輝...

新聞幕後／輝達新總部用地卡關 恐需政治解決

輝達與新光人壽簽署取得北士科Ｔ17、Ｔ18土地的合作意向書（ＭＯＵ），表定昨天屆期，但雙方繼續展延洽談。據了解，輝達屬意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。