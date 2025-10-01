9月消費者信心指數回升 買股時機上升最多

中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布九月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十四點六九點，比八月上升一點三八點，為近四月高點。其中以「投資股票時機」上升最多，反映ＡＩ熱潮推升股價上升；但「購買耐久性財貨」、「購買房地產時機」指標雙雙下滑，同創逾五年新低。

台經中心執行長吳大任說，消費者對台股信心顯著上升，主因是人工智慧（ＡＩ）需求暢旺，台灣在ＡＩ供應鏈扮演關鍵角色，相關概念股表現強勢，台積電股價突破一千三百元大關，台股一度攻上二萬六三九四點，創下新高。

不過，吳大任指出，美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」構想，隱含著未來半導體關稅不會太樂觀。此外，美國依據「貿易擴張法」第二三二條款，針對半導體與資通訊等產業調查結果，也可能對產業造成衝擊。

台經中心表示，ＣＣＩ的六項分項指標中，九月調查顯示，「投資股票時機」指數上升；但「物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財貨」等五項指標則呈下降。其中「未來半年投資股票時機」為五十一點六八點，較八月上升廿點四八點，不只是升幅最大的分項指標，也是拉動九月ＣＣＩ總指數回升的關鍵。

此外，由於房市持續降溫，九月降幅最大的指標為「未來半年購買耐久性財貨」九十點七點，月減三點八三點；中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，調查為八十八點九四點，下降三點七九點，兩者同創逾五年新低。

根據永慶、住商、中信、台灣房屋等四大房仲昨公布的店頭成交量顯示，九月在政策對新青安、換屋族稍稍鬆綁，雖有提振部分買氣，但市場仍疲弱乏力，較去年同期普遍衰退逾兩成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，目前房市買氣觀望氛圍仍在，預售部分因建商無明顯廣泛降價，新案市場實際價格下修力道有限；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，因房貸排隊、利率升高等壓力，買氣回籠有限，讓短期交易量保守呈現。