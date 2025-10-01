刷卡繳稅15%納稅人 扛9成稅額

聯合信用卡處理中心的信用卡大數據平台統計，分析國人今年五月信用卡繳納綜合所得稅的樣態，繳稅金額排名前百分之一的繳稅大戶，金額超過整體百分之五十，而這些繳稅大戶稅額都超過二一八萬元，最高更繳了超過廿億元。

聯卡中心指出，綜所稅金額分布呈現高度集中性，超過百分之七十五的納稅人繳稅金額低於五萬元，僅貢獻總稅收金額百分之六點二六；反之，繳稅金額十萬元以上的高稅負族群人數僅占百分之十五，卻繳納整體九成稅收。整體數據再次印證所得分配差距大、稅負高度集中性的現象。

聯卡中心資料顯示，以地域來看，繳稅大戶居住地最多前兩名是新竹市、新竹縣竹北市，第三名為台北市大安區，之後至第九名皆為台北市行政區，台北市仍是繳稅大戶的最主要集中地。

若以各地區繳稅大戶的繳稅總金額來看，台北市大安區以百分之七點○五的占比位居第一、新竹市及竹北市則位居二、四名，台北市共有七個行政區進入前十名，反映出台北市民的經濟實力。除了台北市、新竹縣市外，新北市新店區繳稅大戶繳納的金額占比也進到全台前十名。

此外，六十五歲以上繳稅大戶的稅額占整體繳稅大戶三分之一以上。從繳稅大戶在各年齡層的金額及筆數資料，百分之廿一點○一的繳稅大戶是六十五歲以上，僅約占五分之一，金額卻占了百分之卅四點一四，領先其他年齡層族群，顯示高齡族群的稅收貢獻具有舉足輕重的地位。

六十五歲以上族群多為退休人士，分析發現部分人數雖不多（筆數僅占百分之二點四七），繳稅金額卻達到總體百分之廿一點五八，且其平均單筆繳稅金額超過一三七萬元、金額中位數約七點七萬元，皆為各年齡層之冠。可能代表部分高齡者仍活躍於專業領域，或依靠資產累積與投資收益，持續貢獻龐大稅收，在高齡化社會影響下，高齡納稅人對整體納稅影響將日益顯著。