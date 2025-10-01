聽新聞
0:00 / 0:00

刷卡繳稅15%納稅人 扛9成稅額

聯合報／ 記者黃登榆賴昭穎／台北報導
分析國人今年信用卡繳納綜合所得稅樣態，繳稅金額排名前百分之一的繳稅大戶，金額超過整體百分之五十。聯合報系資料照片
分析國人今年信用卡繳納綜合所得稅樣態，繳稅金額排名前百分之一的繳稅大戶，金額超過整體百分之五十。聯合報系資料照片

聯合信用卡處理中心的信用卡大數據平台統計，分析國人今年五月信用卡繳納綜合所得稅的樣態，繳稅金額排名前百分之一的繳稅大戶，金額超過整體百分之五十，而這些繳稅大戶稅額都超過二一八萬元，最高更繳了超過廿億元。

聯卡中心指出，綜所稅金額分布呈現高度集中性，超過百分之七十五的納稅人繳稅金額低於五萬元，僅貢獻總稅收金額百分之六點二六；反之，繳稅金額十萬元以上的高稅負族群人數僅占百分之十五，卻繳納整體九成稅收。整體數據再次印證所得分配差距大、稅負高度集中性的現象。

聯卡中心資料顯示，以地域來看，繳稅大戶居住地最多前兩名是新竹市、新竹縣竹北市，第三名為台北市大安區，之後至第九名皆為台北市行政區，台北市仍是繳稅大戶的最主要集中地。

若以各地區繳稅大戶的繳稅總金額來看，台北市大安區以百分之七點○五的占比位居第一、新竹市及竹北市則位居二、四名，台北市共有七個行政區進入前十名，反映出台北市民的經濟實力。除了台北市、新竹縣市外，新北市新店區繳稅大戶繳納的金額占比也進到全台前十名。

此外，六十五歲以上繳稅大戶的稅額占整體繳稅大戶三分之一以上。從繳稅大戶在各年齡層的金額及筆數資料，百分之廿一點○一的繳稅大戶是六十五歲以上，僅約占五分之一，金額卻占了百分之卅四點一四，領先其他年齡層族群，顯示高齡族群的稅收貢獻具有舉足輕重的地位。

六十五歲以上族群多為退休人士，分析發現部分人數雖不多（筆數僅占百分之二點四七），繳稅金額卻達到總體百分之廿一點五八，且其平均單筆繳稅金額超過一三七萬元、金額中位數約七點七萬元，皆為各年齡層之冠。可能代表部分高齡者仍活躍於專業領域，或依靠資產累積與投資收益，持續貢獻龐大稅收，在高齡化社會影響下，高齡納稅人對整體納稅影響將日益顯著。

延伸閱讀

竹市首辦議長盃桌球賽 推廣全民運動 賽事將於11月1、2日在民富國小登場 分7大組別

工程行暗藏兵工廠 新竹市警查獲多把改造槍械

全台近30萬輛營業車牌照稅10月開徵 估稅收約12.5億

交往時信用卡給女友用 分手後反控盜刷 這理由說服法官判免賠

相關新聞

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

針對T17 T18轉作輝達總部，新光人壽今晚發出聲明稿。內容指出，新光人壽為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產...

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

輝達台灣總部能否落腳北士科T17、18基地，也許可再等三個月定案。知情人士透露，新壽與輝達為北士科的T17、18所簽署的...

提前拉貨潮挹注台灣出口 經濟學家曝時間點：防範「訂單懸崖」衝擊

富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，美國對等關稅政策驅動廠商提前拉貨潮，帶動台灣出口大幅成長，若未留意，今年第4季到明年第...

指數型保單 將在台上市

民眾未來可在國內買到指數型連結壽險和年金險。知情人士透露，壽險公會先前邀集多家保險公司研議的指數型保單，在獲得金管會初步...

輝達、新壽北士科用地MOU到期 3方角力

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）昨到期，據了解，ＭＯＵ已註明輝達能決定是否延期，期限最多三個月，新壽也還在等待輝...

新聞幕後／輝達新總部用地卡關 恐需政治解決

輝達與新光人壽簽署取得北士科Ｔ17、Ｔ18土地的合作意向書（ＭＯＵ），表定昨天屆期，但雙方繼續展延洽談。據了解，輝達屬意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。