輝達、新壽北士科用地MOU到期 3方角力

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）昨到期，據了解，ＭＯＵ已註明輝達能決定是否延期，期限最多三個月，新壽也還在等待輝達的最後決定。知情人士表示，目前這場合作案三方都不打算喊停，但比賽拖入「延長賽」後，接下來要看輝達、新壽及北市府三方如何展現彈性，找到彼此都能接受的方案。

新壽昨晚發聲明指出，取得北士科Ｔ17、Ｔ18地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中，自去年六月起與輝達洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，待北市府同意後即可辦理，希望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐。輝達方面，至截稿前尚未回應。

據悉，新壽與輝達最屬意的方案，是新壽直接將素地用「合意移轉」的方式給輝達，關鍵卡在北市府態度，新壽仍盼北市府能開放合意移轉的方式。知情人士說，從輝達的角度來看，如果能直接與新壽完成土地移轉，等同繞過繁複的政府程序，單純成為一樁商業交易。對新壽來說，輝達所能提出的條件，絕對優於單純接受市府的解約補償。畢竟新壽當初競標Ｔ17、Ｔ18，就是基於五十年租金收益的評估。

然而，市府卻難以接受「合意移轉」。原因在於依現行地上權合約規定，新壽必須先完成興建，才能進行移轉。若直接讓新壽將素地交給輝達，恐怕會被質疑涉及圖利，無法通過議會監督與法規檢驗。

北市副市長李四川昨說，輝達和新壽的ＭＯＵ會不會延長，市府目前也不知道，由兩間公司決定。但他說，現在仍是兩個解決方案，一個就是新壽照契約，把輝達要的蓋好轉移，但聽說輝達不太傾向這作法。第二個就是新壽和北市府合意解約，市府就可以把這塊土地就設定地上權給輝達，內政部也同意，市府相關法律也都修好，「市府的態度和之前都一樣」。

但新壽與市府「合意解約」，問題在於解約補償金額差距過大。新壽評估約一四○億元，理由是除了退回已繳的權利金卅二億元，還要補償未來五十年的租金收益；市府則只願意約四十億元，雙方沒有交集。且新壽並沒有非得和北市府解約的必要性，若新壽配合解約的同時，卻沒有拿到地上權租金的賠償，無法對新壽董事會甚至母公司台新新光金股東交代。

新壽內部評估，以北士科面積估算，五十年的租金收入至少五百億元以上。

此外，知情人士說，輝達明確要求直接拿到「乾淨素地」，因此北市府提的新壽先行蓋廠、再交給輝達使用的方案並不可行。即便ＭＯＵ展延，但市府「合意解約」的堅持、新壽「租金收益」的考量，以及輝達「素地」的要求，恐怕仍讓談判無法突破。

此外，據了解，輝達不打算無限期等下去，ＭＯＵ的延長期限最多到年底，畢竟要達成執行長黃仁勳明年五月開工的目標，土地的問題恐怕要盡快解決。知情人士指出，輝達對台灣設立總部的決心毋庸置疑，但如果無法順利取得Ｔ17、Ｔ18，也不排除另覓地點。