農水署善用圳路發展再生能源 后里圳「隱形」電廠啟用

農業部農田水利署配合國家再生能源及淨零碳排施政方針，積極推動運用圳路等農田水利設施建置小水力發電系統。農水署台中管理處善用后里圳地勢及水流特性，成功建置完成后里圳小水力發電廠，並於30日正式啟用。

本案預估年發電量約42萬度（kWh），年減碳效益約20萬公斤，相當於種植1.7萬棵樹木所達成的碳吸收效果。

今天出席啟用典禮代表，計有農水署署長蔡昇甫、農水署台中管理處長王曼菁、經濟部能源署專門委員張群立、臺灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中、恆水創電公司執行長鄒飛逯。

以及台中市外埔區農會理事長廖進昌、常務監事黃國正、總幹事李錦東、台中市后里區農會理事長劉萬祥、常務監事王添榮、總幹事陳清琪、農水署台中管理處諮議委員陳榮福、高基讚、徐仲毅、温上琦、蕭進、劉進秤等人，共同見證公私協力合作推動農田水利小水力發電成果。

蔡昇甫大力讚揚后里圳小水力「隱形」發電廠，並指出小水力發電系統具備低碳、低環境衝擊的特性及優勢，是具發展潛力的分散式再生能源之一。

該署各地管理處在不影響農田灌溉功能、農民用水權益及生態環境的前提下，積極盤點適合小水力發電的潛力地點，依照圳路場域特性及水力條件，因地制宜規劃適合的小水力發電模式，落實「灌溉為本，綠能加值」農業政策，呼應國家再生能源及淨零碳排施政方針。

王曼菁說明，后里圳於1909年興建，1913年完工通水，全長約20公里，灌溉約3,150公頃農田，是帶動后里、外埔地區百年來發展的重要灌溉設施。

該處秉承農水署「灌溉為本，綠能加值」農業政策，3年前即展開勘查、評估分析后里圳沿線地勢及水流特性，規劃運用后里圳4k+540至4k+720區段的4公尺落差，於圳路旁腹地設置地下化引水路。

並建置4部15kW（千瓦）水下型一體式水輪發電機組，總裝置容量達60kW（千瓦）。透過引水發電，發電後尾水排回原灌溉圳路，確保灌溉功能不受影響。

地下化設計，不僅保留圳路原有灌溉功能及周邊環境景觀，對環境完全沒有干擾，也易於後續維護管理。該案雖然規模不大，卻是發展再生能源、友善環境的成功示範案例，展現農田水利設施多元應用的高度潛力。

農水署強調，圳路是流經農田及社區的重要灌溉設施，與農民耕作及地方居民日常生活息息相關，倘若能於適當地點發展小水力發電，不僅可提升農田水利設施多元價值，更能作為推廣綠色能源教育與綠色公民生活的實踐場域。

雖然圳路小水力發電受限位差小、流量低等特性，整體發電量相對有限，但其具備對環境友善的優勢，仍值得大力推動。

展望未來，農水署將持續攜手經濟部能源署及整合產學研的多元量能，盤點適合發展小水力發電的潛力場域，為國家再生能源及淨零碳排盡一份心力。