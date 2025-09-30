提前拉貨潮挹注台灣出口 經濟學家曝時間點：防範「訂單懸崖」衝擊

富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，美國對等關稅政策驅動廠商提前拉貨潮，帶動台灣出口大幅成長，若未留意，今年第4季到明年第1季恐出現「訂單懸崖」，此外，最終關稅談判結果出爐後，可能對台灣經濟造成三重衝擊。

北威論壇下午在台北舉行，與會學者與專家針對聯準會降息的考量及影響進行討論，並就台灣景氣前景提出觀察。

關於台灣景氣，羅瑋提醒，美國對等關稅驅動廠商提前部署，拉貨潮帶動台灣出口大幅成長，留意最終關稅談判結果，可能會對台灣經濟帶來三重衝擊。首先，台灣傳統產業恐首當其衝，其次，許多台灣產品經周邊國家組裝再出口美國，若那些國家遭遇更高關稅，也將影響台灣相關產業；第三，主要貿易國經濟放緩，也會降低對台灣最終產品的需求。

羅瑋強調，應防範提前拉貨後可能出現的「訂單懸崖」，時間點可能落在今年第4季到明年第1季，具體影響將逐步浮現。

對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日提到台灣、美國晶片製造「五五分」，引發關注。羅瑋表示，雖然對台灣形成壓力，但也代表美方希望台灣協助建立新半導體供應鏈，對部分台灣廠商而言，或許是向上發展的機會。

羅瑋說，台灣傳統產業在1980至1990年代曾因美國301條款受挫，2000至2010年代則因中國加速發展再遭挑戰，如今面臨第三波壓力，但這也提供業者結合人工智慧（AI）轉型升級的契機。

台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如表示，降息可避免景氣衰退，不過，美國政府將第2季國內生產毛額（GDP）成長折合年率從3.3%上修至3.8%，為目前G20經濟表現最強的國家。她認為，美國總統川普向聯準會主席鮑爾施壓要求降息，主因為美國公債「借新還舊」很困難，且利息支出壓力沉重。

劉憶如說，「降息已不是純粹經濟考量，而是政治」，鮑爾將在明年5月卸任聯準會主席職務，其他12位地區性聯邦儲備銀行總裁也在明年2月全面改選，將牽動聯準會後續政策是否大幅轉為寬鬆。

談及新台幣走勢，羅瑋指出，美國10月將公布匯率操縱國名單，對台灣央行形成不小壓力。雖然美方關稅談判未觸及匯率，但無形中仍造成壓力。他觀察，央行貨幣政策變得更靈活，過去兩週外資加碼台股時，央行多半放手讓新台幣升值；外資賣超台股時，新台幣則走貶，匯價在30元上下震盪。