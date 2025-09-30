快訊

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輝達（Nvidia）台灣總部落腳北士科T17、T18，新壽昨晚發出聲明稿，希望得市府協助。圖／本報資料照片
針對T17 T18轉作輝達總部，新光人壽今晚發出聲明稿。內容指出，新光人壽為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於2021年依台北市政府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。

新壽特別強調，對於本案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，期盼共同合作開發北士科園區，共創公共利益。

新壽指出，取得地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中。自2024年6月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，此待北市府同意後即可辦理，望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造台北市及台灣的榮耀，達成全民共贏的局面。

