「隱形」發電廠在這！農水署善用圳路發展再生能源 后里圳小水力啟用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
善用后里圳地勢及水流特性，建置完成后里圳小水力發電廠，並於30日啟用。（圖／農水署提供）
配合國家再生能源及淨零碳排施政方針，農業部農田水利署積極推動運用圳路等農田水利設施建置小水力發電系統。農水署台中管理處善用后里圳地勢及水流特性，成功建置完成后里圳小水力發電廠，並於30日啟用。

后里圳小水力有如「隱形」發電廠，農水署署長蔡昇甫指出，小水力發電系統具備低碳、低環境衝擊的特性及優勢，係具發展潛力的分散式再生能源之一。農水署各地管理處在不影響農田灌溉功能、農民用水權益及生態環境的前提之下，積極盤點適合小水力發電的潛力地點，依照圳路場域特性及水力條件，因地制宜規劃適合的小水力發電模式，落實｢灌溉為本，綠能加值｣農業政策，呼應國家再生能源及淨零碳排施政方針。

農水署台中管理處處長王曼菁說明，后里圳於1909年興建，1913年完工通水，全長約20公里，灌溉約3,150公頃農田，是帶動后里、外埔地區百年來發展之重要灌溉設施，秉承農水署｢灌溉為本，綠能加值｣農業政策，於3年前即展開勘查、評估分析后里圳沿線地勢及水流特性，規劃運用后里圳4k+540至4k+720區段（后里區后安段44地號）之4公尺落差，於圳路旁腹地新設置地下化之引水路，並建置4部15 kW(千瓦)水下型一體式水輪發電機組，總裝置容量達60 kW(千瓦)。

透過引水發電，發電後尾水排回原灌溉圳路，確保灌溉功能不受影響。該案預估年發電量約42萬度（kWh），年減碳效益約20萬公斤，相當於種植1.7萬棵樹木所達成的碳吸收效果。

王曼菁進一步說明，全案機組採用隱藏式地下化設計，不僅保留圳路原有灌溉功能及周邊環境景觀，對環境完全沒有干擾，也易於後續維護管理。該案雖然規模不大，卻是發展再生能源、友善環境的成功示範案例，展現農田水利設施多元應用的高度潛力。

農水署強調，圳路是流經農田及社區的重要灌溉設施，與農民耕作及地方居民日常生活息息相關，倘若能於適當地點發展小水力發電，不僅可提升農田水利設施多元價值，更能作為推廣綠色能源教育與綠色公民生活的實踐場域。雖然圳路小水力發電受限位差小、流量低等特性，整體發電量相對有限，但其具備對環境友善之優勢，仍值得大力推動。未來，農水署將持續攜手經濟部能源署及整合產學研多元量能，盤點適合發展小水力發電的潛力場域，為國家再生能源及淨零碳排盡一份心力。

后里圳小水力機組採用隱藏式地下化設計，保留圳路原有灌溉功能及周邊環境景觀，對環境完全沒有干擾，雖然規模不大，但友善環境，展現農田水利設施多元應用的高度潛力。圖／農水署提供
