獨／輝達北士科總部案 新壽：希望直接轉移地上權

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科案，因為三方仍無具體共識，擁有T17及T18地上權的新光人壽今天表示，希望依輝達的要求直接轉移地上權，盼台北市政府給予最大協助，創造全民共贏。

以下為新壽聲明全文：

新光人壽關於北士科T17、T18地上權相關事宜的說明，新光人壽為了支持政府打造臺北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於2021年依臺北市政府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。新光人壽特別強調，對於本案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，期盼共同合作開發北士科園區，共創公共利益。新光人壽於取得地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中。自2024年6月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，此待北市府同意後即可辦理，望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造臺北市及臺灣的榮耀，達成全民共贏的局面。