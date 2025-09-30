獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

輝達台灣總部能否落腳北士科T17、18基地，也許可再等三個月定案。知情人士透露，新壽與輝達為北士科的T17、18所簽署的MOU，雖然是今日到期，但當時在MOU文件上，已有註明輝達有決定是否可再延期，最多能再延三個月，一切輝達說了算，新壽也還在等待輝達最後的決定。

但T17、18的土地問題一波三折，輝達是否還有耐心等下去，不得而知。據了解，北市府也想了解輝達和新壽所簽署的MOU內容，但雙方都向北市府強調有保密意義，不願告知；至於新壽最屬意的將T17、18兩塊土地直接「合意移轉」給輝達，其實雙方已談妥條件，而且也出具法律意見書給北市府強調不會有適法性問題，但北市府目前仍堅持不同意，而北市府願否為了留住輝達而在最後時刻同意，也引外界高度矚目。

T17、18兩塊土地，當初雖然只有新壽一家投標，但事實上有興趣的人馬很多，除了已浮上檯面的輝達之外，據側面了解，連國巨集團都有興趣，國巨董事長陳泰銘有興建「國巨美術館」打算，在二年多前一度接觸新壽，但後來雙方條件未談成，而在國巨之後，亦有其他的企業集團向新壽表達，希望由新壽直接蓋好廠房之後整棟出租給該集團，但後來輝達出現之後，新壽則專心和輝達「一對一」協商。

那麼，50年的租金到底有多少？新壽內部評估，以北士科的面積估算，50年的租金收入至少500億以上，至於和輝達直接簽署的MOU內容，假設是素地移轉，當然不會要輝達埋單這些未來50年的租金潛在收入，但輝達仍會支付細新壽一定的補償金，這些也能讓新壽團隊對新光人壽董事會、金控董事會交待得過去。

但倘若是依照北市府向新壽開出的解約條件，完全沒有補償金條件，還損失了租給其他企業、最長可達50年（和地上權期限約當）的租金收入，新壽董事長、總經理，甚至其他的經營團隊高階主管，都會面臨極大的「背信風險」。

相關人士也指出，倘若輝達不願再繼續談，新壽將會依照得標之初的規畫，繼續興建廠辦大樓找其他的企業承租，只是到時候輝達找其他地方落腳，若是在台北市以外的地方，則對北市而言的確是遺憾，「但新壽不可能冒著背信的風險，去成就北市府讓輝達落腳北市的光環」。