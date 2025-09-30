川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「川普總統降息是因為美國快還不起美債利息了！」學者劉憶如30日於北威論壇分析，美國債台高築對市場信心恐有不小影響，且2026年聯準會主席鮑爾將屆滿，市場不確定會增加；學者吳中書則指出，由於關稅是分階段達成協定，未來影響才會慢慢浮現，聯準會近來降低資產持有的趨勢下，美債若有巨大變動，因應的空間恐縮小。

美債長期殖利率太高

台大財經系兼任教授劉憶如表示，美元降息雖然可避免景氣衰退，但美國目前是G20經濟表現最好的國家，第二季經濟成長率3.3%、失業率也穩定落在4.3%，為何還需要降息？她認為是因為美國公債的「借新還舊」很難，還有利息支出的壓力，讓美國總統川普不惜以罕見的視察聯準會、開除理事庫克等方式施壓聯準會主席鮑爾。

劉憶如指出，美債持續飆高，債務/GDP比例是235年以來最高，1960年國會債務上限上調78次，連利息都快要還不出來了，而且美國政府每年還入不敷出，且利息支出滾雪球增加，如今只能持續「借新還舊」因應，但這也導致美國長期債務殖利率飆升，而且連聯準會自己都不買美國長期公債。

鮑爾屆滿不確定性增

「黃金與比特幣避險的效果有限！」劉憶如指出，通常降息過後，美元應該下跌，黃金與比特幣的價格應該上漲，但如今效果卻沒有很明顯，顯示全球市場對於美國這次降息還是打上問號，究竟是鮑爾認為應該降息，還是政治上對川普有讓步，還有待進一步觀察。

劉憶如認為，川普雖然透過降息、穩定幣希望讓美國長期公債殖利率下降，但效果如何還要再觀望，且2026年鮑爾任期將屆滿，不確定性也會增加。台經院董事長吳中書也說，此次降息比較像是預防性降息，雖然美國的就業數字出現疲軟，但美國的消費比想像中有動能，聯準會有點低估美國經濟動能。

注意聯準會縮表趨勢

但吳中書提醒，美國對外提出對等關稅，由於是多階段達成貿易協定，因此關稅的影響要在未來才慢慢浮現，第二季的經濟成長已經不好，第三、四季也會受到影響。他指出，其實美國聯準會在1990年後升降息的績效是不錯的，美國政府最好還是要讓專家來決定該上（升息）該下（降息）的狀況。

「如果川普干預太多，美國經濟長期會受到不小的影響！」吳中書指出，川普的干預在短期可能效果不明顯，但久了也會對市場浮現負面作用；另外，聯準會目前持續縮表（減少資產持有），從最高9兆美元下降到6.61兆，對於未來長債利率若遇到問題時的緩衝空間也會下降，關注美國經濟者需多留意。

