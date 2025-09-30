百工百業用 AI！經部啟動 AI 應用躍昇計畫 優先鎖定「八大產業」

為加速人工智慧百工百業擴散應用，經濟部產業技術司30日宣布啟動之「AI應用躍昇計畫」，優先鎖定化工與塑膠、金屬加工、半導體製造、精密機械、醫療照護、電子組裝、零售流通以及農業與食品加工等八大產業，透過法人或SI業者建置的AI共通模型，每案補助最高3,000萬元。

技術司長郭肇中表示，「AI應用躍昇計畫」可提供的政府研發資源外，更希望產業界能透過法人與SI業者針對各產業所建置的共通模型，加速AI技術應用至研發與製程場域，達到AI「快速導入，容易擴散」的兩大目標。最後盼能使企業開發沉沒成本能降一成，營運提升一成。

技術司在A+計畫之下，提出「AI應用躍升計畫」，目標為鼓勵國內企業結合SI業者或法人共同開發AI應用技術，導入實際場域運作驗證，計畫可分為「導入」及「擴散」兩種形式。

在導入型計畫方面，鼓勵企業攜手SI業者或法人導入AI技術，每案補助上限為新台幣2,000萬元。另為擴散AI應用導入，執行計畫SI業者後續可申請1,000萬元加碼補助，須「擴散」4家以上應用企業。

在擴散型方面，由系統整合業者主導申請，每案補助上限為新台幣2,000萬元，每案系統整合業者需擴散AI技術至8間以上的應用企業。

技術司科長何彥慶表示，「AI應用躍昇計畫」是由業者主動提案，現匡列5億元經費，希望能有20案成案，有逾百家企業參與，11月底截止收件。未來視情況再舉辦第2次徵案。

郭肇中表示，這次補助優先鎖定八大產業，但不限八大產業，他特別強調，除了考量產業AI應用的需求外，在審查案件上也會特別關注中小企業及受關稅衝擊產業。

技術司表示，「AI應用躍昇計畫」是希望透過法人或SI業者建置的AI共通模型，企業無需從零開發，即可導入既有製程，進而提升營運效率，創造AI應用的即戰力。「共通模型的最大價值，在於可複製、易擴散。」若不同產業或製程間存在相似工序，企業即可參考既有成功案例快速複製應用，加速導入時程，並擴大整體AI推廣效益，形成產業升級群聚動能。