中市府會勘巨大移工宿舍等符勞動規定 將助撤美海關暫扣令
台中市政府勞工局今天表示，日前與勞動部前往查看巨大機械工業股份有限公司移工宿舍環境，都符合勞動部訂定規範，後續將協助巨大早日讓美國海關撤銷暫扣令（WRO）。
美國海關指根據合理顯示，巨大涉強迫勞動資訊，對巨大生產的自行車、自行車零件及配件發布WRO。
中市府經濟發展局長張峯源、勞工局長林淑媛25日前往巨大拜訪巨大董事長劉湧昌，了解WRO情形，勞工局26日也與勞動部到巨大會勘及交流，並提改善建議。
林淑媛表示，巨大目前有外籍移工超過500人，主要是泰國及越南，近1年訪視巨大移工宿舍共35次，依勞動部訂定生活照顧服務計畫書所涉事項，包括飲食、住宿空間、休閒設施、宗教信仰場所設置及管理等面向，訪視結果都合格，符合勞動部規範基本要求。
勞工局發布新聞稿說，經實地查看巨大移工宿舍環境，提供多元餐食選擇、語言翻譯協助、運動休閒設施及設置宗教信仰場所等友善移工措施，符合勞動部訂定生活照顧服務計畫書規範；工作分派上，不分本國籍或外國籍，都依技術能力區分，用餐方面也與本國人無差異。
巨大向勞工局說明，已全面實施國外面試後零付費教育訓練，健康照護、醫師臨場健康諮詢不分本國勞工或移工都可使用，且自今年1月起，移工定期健康檢查費用及移工國內仲介服務費等由公司支付。
巨大表示，相關措施希望不僅符合法令規定，更期望超越法令規定，照顧好離鄉為公司打拚的移工，並為相關產業鏈表率，感謝勞動部與勞工局在事件發生後很快安排訪視輔導，讓各界更了解並看到巨大的努力。
勞動部也前往了解巨大在國內法規遵循、國際規範及美方認定標準間落差情形，勞工局將與勞動部持續合作，協助巨大讓WRO早日撤銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言