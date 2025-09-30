中市府會勘巨大移工宿舍等符勞動規定 將助撤美海關暫扣令

台中市政府勞工局今天表示，日前與勞動部前往查看巨大機械工業股份有限公司移工宿舍環境，都符合勞動部訂定規範，後續將協助巨大早日讓美國海關撤銷暫扣令（WRO）。

美國海關指根據合理顯示，巨大涉強迫勞動資訊，對巨大生產的自行車、自行車零件及配件發布WRO。

中市府經濟發展局長張峯源、勞工局長林淑媛25日前往巨大拜訪巨大董事長劉湧昌，了解WRO情形，勞工局26日也與勞動部到巨大會勘及交流，並提改善建議。

林淑媛表示，巨大目前有外籍移工超過500人，主要是泰國及越南，近1年訪視巨大移工宿舍共35次，依勞動部訂定生活照顧服務計畫書所涉事項，包括飲食、住宿空間、休閒設施、宗教信仰場所設置及管理等面向，訪視結果都合格，符合勞動部規範基本要求。

勞工局發布新聞稿說，經實地查看巨大移工宿舍環境，提供多元餐食選擇、語言翻譯協助、運動休閒設施及設置宗教信仰場所等友善移工措施，符合勞動部訂定生活照顧服務計畫書規範；工作分派上，不分本國籍或外國籍，都依技術能力區分，用餐方面也與本國人無差異。

巨大向勞工局說明，已全面實施國外面試後零付費教育訓練，健康照護、醫師臨場健康諮詢不分本國勞工或移工都可使用，且自今年1月起，移工定期健康檢查費用及移工國內仲介服務費等由公司支付。

巨大表示，相關措施希望不僅符合法令規定，更期望超越法令規定，照顧好離鄉為公司打拚的移工，並為相關產業鏈表率，感謝勞動部與勞工局在事件發生後很快安排訪視輔導，讓各界更了解並看到巨大的努力。

勞動部也前往了解巨大在國內法規遵循、國際規範及美方認定標準間落差情形，勞工局將與勞動部持續合作，協助巨大讓WRO早日撤銷。