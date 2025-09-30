最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

勞動部近日召開最低工資審議委員會，決議自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18%。行政院長卓榮泰30日表示，最低工資還要繼續提升，相信再過一年，最低工資將達3萬元。

卓榮泰率同行政院相關部會首長，今赴立法院出席施政報告並備質詢。

卓榮泰進行施政報告時表示，團隊落實賴清德總統指示，以經濟、民生、弱勢、青年作為四大優先原則，推動「多元產業，創新經濟」、「減輕負擔，全齡照顧」、「世代支持，自我實現」、「均衡台灣，永續發展」及「社會韌性，國家安全」五大施政方向，來強化經濟韌性，促進產業發展。

卓榮泰說，為保障勞工安全健康、因應國際發展趨勢、國內產業現況及社會期待，政院將「職業安全衛生法」部分條文修正草案送請貴院審議，朝強化源頭防災、加強承攬管理、增訂職場霸凌防治規範等，以督促事業單位落實職場防災責任，展現政府維護勞工權益的決心與承諾。

卓榮泰提到，政府一直以來都與青年及勞工朋友站在一起，除持續促進勞工就業、提升權益及保障生活，2026年將連續10年調漲最低工資，月薪總調幅達47.4%，達到2萬9,500元；時薪總調幅達63.3%，達至196元。

對於最低工資連續10年調漲，卓榮泰直言，最低工資還要繼續提升，相信再過一年，最低工資將達3萬元。政府將持續透過推動產業升級轉型、薪資透明化、實質鼓勵企業加薪等創新策略，以多元方式提升國內整體薪資。