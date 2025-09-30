北士科案新壽、輝達MOU展延有機會 但成局關鍵在市府

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輝達（NVIDIA）、新壽簽署的MOU到期。據了解，雙方展延機率不低，但MOU無法律效力，即使展延，若加上市府，三方沒有共識，仍隨時可能破局。圖／本報資料照片
輝達（NVIDIA）、新壽簽署的MOU到期。據了解，雙方展延機率不低，但MOU無法律效力，即使展延，若加上市府，三方沒有共識，仍隨時可能破局。圖／本報資料照片

輝達（NVIDIA）在台灣設立總部的計畫，今天是輝達與新光人壽簽署的MOU到期。據了解，新壽希望輝達展延合作，且成功展延機率不低，但MOU無法律效力，即使展延也僅是誠意展現。若加上市府三方沒有進展，隨時可能破局。

因輝達確定不「先建後移」，因此關鍵仍在於地上權契約如何解套。由於新壽與市府對解約補償金額認知差距過大，新壽喊價近140億元，市府僅願意約40億元。但，新壽若跟輝達合意轉讓，更符合公司及股東利益，因此端看市府有無可能端出新的解方解套。

據了解，新壽跟輝達的首選是雙方合意轉讓，這也是雙方當初簽MOU的考量，但市府希望能和新壽「合意解約」，但對於「價碼」各有想法，而新壽背後有股東壓力要交代，市府也得面對議會監督，雙方各有包袱，所以談判遲遲無法突破。

