北士科案新壽、輝達MOU展延有機會 但成局關鍵在市府
輝達（NVIDIA）在台灣設立總部的計畫，今天是輝達與新光人壽簽署的MOU到期。據了解，新壽希望輝達展延合作，且成功展延機率不低，但MOU無法律效力，即使展延也僅是誠意展現。若加上市府三方沒有進展，隨時可能破局。
因輝達確定不「先建後移」，因此關鍵仍在於地上權契約如何解套。由於新壽與市府對解約補償金額認知差距過大，新壽喊價近140億元，市府僅願意約40億元。但，新壽若跟輝達合意轉讓，更符合公司及股東利益，因此端看市府有無可能端出新的解方解套。
據了解，新壽跟輝達的首選是雙方合意轉讓，這也是雙方當初簽MOU的考量，但市府希望能和新壽「合意解約」，但對於「價碼」各有想法，而新壽背後有股東壓力要交代，市府也得面對議會監督，雙方各有包袱，所以談判遲遲無法突破。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言