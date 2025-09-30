退休領多少？ 勞保局提供「一站試算」秒掌握

勞保老年給付及勞工退休金是許多勞工朋友退休後的重要生活保障，工作期間累計的勞保年資及勞工退休金，退休後可以領到多少錢？勞保局最新上線的「勞工保險老年給付與勞工退休金月退休金整合試算」服務讓民眾快速掌握，規劃退休生活更輕鬆。

勞保老年給付及新制勞工退休金依不同年齡、年資條件，可以選擇一次領或按月領。

為方便民眾試算不同情境下可領取的金額，勞保局全球資訊網「簡易試算」專區提供「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」試算服務，每年服務超過155萬人次，即日起更推出整合試算服務，進一步貼近民眾需求。

勞動部提到，許多受僱勞工會由公司同時投保勞保及提繳退休金，退休時可以分別請領勞保老年給付及勞工退休金，享有退休生活的雙重保障。

勞動部說明，透過最新的一站式整合試算服務，只要在單一頁面輸入出生年度、預估請領年齡、平均月投保薪資、勞保年資及勞退預估個人專戶總額等資料，即可同步試算「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」金額。

勞保局「一站式整合試算服務」，另搭配文字說明，協助民眾快速瞭解請領規定及給付計算方式。不但方便比較一次領和月領的差異，並且勞保、勞退不漏算，更能全面掌握退休生活保障，提升財務規劃效率。

勞動部提醒，除了勞保、勞退的退休給付試算，勞保局也有提供「國民年金老年年金給付試算」以及「農民退休儲金試算」服務，無論是勞工、農民或參加國保的民眾，都可以透過勞保局提供的簡易試算服務，輕鬆試算老年退休給付，及早為未來的老年退休生活做好準備，歡迎民眾多加利用。