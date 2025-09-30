快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

退休領多少？ 勞保局提供「一站試算」秒掌握

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞保老年給付示意圖。圖／AI生成
勞保老年給付示意圖。圖／AI生成

勞保老年給付勞工退休金是許多勞工朋友退休後的重要生活保障，工作期間累計的勞保年資及勞工退休金，退休後可以領到多少錢？勞保局最新上線的「勞工保險老年給付與勞工退休金月退休金整合試算」服務讓民眾快速掌握，規劃退休生活更輕鬆。

勞保老年給付及新制勞工退休金依不同年齡、年資條件，可以選擇一次領或按月領。

為方便民眾試算不同情境下可領取的金額，勞保局全球資訊網「簡易試算」專區提供「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」試算服務，每年服務超過155萬人次，即日起更推出整合試算服務，進一步貼近民眾需求。

勞動部提到，許多受僱勞工會由公司同時投保勞保及提繳退休金，退休時可以分別請領勞保老年給付及勞工退休金，享有退休生活的雙重保障。

勞動部說明，透過最新的一站式整合試算服務，只要在單一頁面輸入出生年度、預估請領年齡、平均月投保薪資、勞保年資及勞退預估個人專戶總額等資料，即可同步試算「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」金額。

勞保局「一站式整合試算服務」，另搭配文字說明，協助民眾快速瞭解請領規定及給付計算方式。不但方便比較一次領和月領的差異，並且勞保、勞退不漏算，更能全面掌握退休生活保障，提升財務規劃效率。

勞動部提醒，除了勞保、勞退的退休給付試算，勞保局也有提供「國民年金老年年金給付試算」以及「農民退休儲金試算」服務，無論是勞工、農民或參加國保的民眾，都可以透過勞保局提供的簡易試算服務，輕鬆試算老年退休給付，及早為未來的老年退休生活做好準備，歡迎民眾多加利用。

勞工退休金 勞保 國民年金 老年給付

延伸閱讀

山隆通運過勞死案逾8年 家屬等嘸職災給付 家屬怒：勞部偏袒資方說辭

山隆通運過勞死案 職災給付拖8年 勞團向洪申翰喊話籲比照RCA案勿雙標

查詢勞保勞退 手機搞定

勞保再爆虧損！他問「真破產了會怎樣？」 網友兩派論戰

相關新聞

北士科案新壽、輝達MOU展延有機會 但成局關鍵在市府

輝達（NVIDIA）在台灣設立總部的計畫，今天是輝達與新光人壽簽署的MOU到期。據了解，新壽希望輝達展延合作，且成功展延...

退休領多少？ 勞保局提供「一站試算」秒掌握

勞保老年給付及勞工退休金是許多勞工朋友退休後的重要生活保障，工作期間累計的勞保年資及勞工退休金，退休後可以領到多少錢？勞...

台美晶片產能五五分震撼業界 前工程師曝一戰略不讓美「軟土深掘」

美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」論調，引發產業界擔憂。國民黨北市議員、台積電前資深工程師曾獻瑩今認為，賴政...

無汙染、隱形發電廠！后里圳小水力渦輪啟用 年發綠電42萬度

利用后里圳的水位高低落差和水流流量，透過水輪機產生電力，后里圳幹線小水力發電系統今天正式啟用，利用后里圳穩定水源及地勢落...

新聞評論／川政府拋晶片五五分 台關稅談判如何接招

美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克近期接連放話，無不劍指台灣的半導體產業，不但貝森特提及希望分散台灣的半導體產能，盧特...

興達電廠承攬商員工疑輕生 台電「深感遺憾」：無關9月火警事故

高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。