無汙染、隱形發電廠！后里圳小水力渦輪啟用 年發綠電42萬度

利用后里圳的水位高低落差和水流流量，透過水輪機產生電力，后里圳幹線小水力發電系統今天正式啟用，利用后里圳穩定水源及地勢落差，透過水流衝擊水輪機產生電力，農田水利署成功將水利設施轉換為綠色能源供應站，預計每年發電量可達42萬度，為台中地區綠電供給注入新動能。

農水署強調，圳路是流經農田及社區的重要灌溉設施，利用適當地點發展小水力發電，不僅可提升農田水利設施多元價值，更能作為推廣綠色能源教育的實踐場域，目前位於后里區后安段44地號的發電系統，雖然圳路小水力發電受限位差小、流量低等特性，整體發電量相對有限，但其具備對環境友善的優勢，仍值得大力推動。

農水署中管處指出，后里圳於1909年興建，1913年完工通水，全長約20公里，灌溉約3150公頃農田，是帶動后里、外埔地區百年來發展的重要灌溉設施，評估分析后里圳沿線地勢及水流特性，規劃運用后里圳的4公尺落差，於圳路旁腹地新設置地下化的引水路，並建置4部15 瓩的水下型一體式水輪發電機組，總裝置容量達60 瓩，發電後尾水排回原灌溉圳路，確保灌溉功能不受影響。

小水力發電全部機組採用隱藏式地下化設計，不僅保留圳路原有灌溉功能及周邊環境景觀，對環境完全沒有干擾，也易於後續維護管理，利用現有水利設施，更能減少額外土地或水源干預，且對環境衝擊相對較低，是較溫和的再生能源方案。