父親劉書勝一生服務台電 劉文雄接棒培育電力生力軍

劉書勝服務於台電40餘載，一生奉獻台灣電力業。為傳承父親劉書勝的精神，工研院院長劉文雄不僅設立紀念獎，鼓勵電力業的傑出工程師，並致力吸引更多人才能夠加入電力業，培育電力新生力軍。

劉文雄接受中央社專訪，回憶起兒時的點點滴滴，父親劉書勝一生都在台電服務，劉文雄從小跟著父親一起看電線桿長大，對於將電配送到每戶人家，心中相當佩服。

劉書勝1929年生於台南縣將軍鄉農村家庭，台大電機系畢業後，服務於台電40餘載，從基層工程師做起，專於輸配電系統規劃、設計，為台電業務處第一位台籍處長，並是台灣電力系統轉型升級重要推手。

劉文雄也相當感佩台電人的敬業精神，在他的印象中每當颱風來襲，父親總是相當忙碌，因為配電往往是受創最嚴重。為了讓民眾能夠快點有電，台電人員總是在風雨中，冒著生命危險搶修。

有感於台電人員的辛苦，工研院今年7月丹娜絲颱風時，主動將六甲院區員工宿舍免費提供給台電搶修人員做為休憩據點，並供應早餐和宵夜，讓他們能稍作歇息、補充體力。

對於電力能源專業人才，劉文雄感慨說「太少了」，他在台大電機工程的同學1班180人，至今只剩2人還在電力界，希望能夠改變這種情況。

劉文雄表示，電力能源領域不是只需要電機系或是電力系統的人才，而是需要T型的跨領域人才，有很專業的垂直領域人才，也需要如經濟、市場行銷、資通訊（ICT）等不同領域的人才。

為培養跨領域的T型人才，劉文雄說，工研院成立「電網學校」與「電網人才發展聯盟」及「台灣電力與能源工程協會」一起培育人才，目的就是讓各行各業的人都可以進入電力能源領域。

此外，工研院還與台大、成大和中山大學推出跨領域學程，資訊系、經濟系學生可以學某幾門課，畢業證書上面除了資訊或經濟學士外，還標註跨領域學程，可以跨入電力能源領域。

為了讓學生早一點接觸到社會，劉文雄表示，工研院積極與台科大、高科大及中央大學等學校舉辦綠能科技論壇，邀請業界人士上課，講授業界面臨的問題、需求與技術，希望能藉此激起更多學生對於電力能源領域的興趣。

劉文雄說，對於優秀的電力能源人才當然希望能夠留下來，他以父親的名義設立劉書勝紀念獎，鼓勵優秀的工程師，包括35歲以下剛進職場的優秀青年工程師，以及35歲到50歲曾在同一機構連續服務滿5年的傑出工程師。

劉文雄表示，至今已累計有14人獲得劉書勝紀念獎，得獎者來自台電、中華電信、華城、上緯、盛達電及沃旭等，有大公司也有小公司，都值得鼓勵。這14名得獎者如今都還在電力能源領域，其中，有得獎者還因而被其他企業看見、挖角。劉書勝紀念獎邁入第6屆，今年預計10月1日截止收件。

面對與半導體業爭人才，劉文雄表示，每個人都有不同的理想與抱負，如果喜歡半導體就去半導體業，不過，電力系統是看得到、摸得到的東西，與小到要用放大鏡去看的晶片感覺不一樣，且能源是基本，要是沒有電，也沒有所謂的半導體產業。

劉文雄說，電力系統是一項很老的科技，自愛迪生就開始有電，過去200多年很多科技沒什麼改變，不過，也導入很多新技術，可說是「高科技的傳統產業」，如智慧電網等，鼓勵年輕人要一直保持著好奇心，才能思考新的解決方案，且要隨時做好準備面對挑戰。

劉文雄表示，未來將會秉持草根運動的精神，持續努力吸引更多年輕人投入電力能源領域，同時推廣正確能源觀念。