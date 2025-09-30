製造業失業勞工注意！ 勞動部「勞工就業通計畫」啟動

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

面對美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部30日起推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工；同時也為失業勞工提供客製化媒合與就業獎勵，儘快找到合適的工作。

勞動部強調，除了撐雇主，也會挺勞工，將與企業攜手協助失業勞工儘速重返職場。

勞動部表示，自2025年4月起即主動訪視關懷企業與勞工，並由各轄區公立就業服務機構主動瞭解失業勞工的需求，在兼顧勞工就業技能、距離、雇主與勞工接納程度、職場環境等情形下，進行客製化媒合服務。

勞動部也依相關規定協助失業勞工申請失業給付、提早就業獎助及缺工就業獎勵，以保障勞工基本生活與減低就業障礙。

經參考經濟部評估受影響產業範圍，製造業因外銷導向致受國際情勢影響較為嚴重，以及為了不遺漏有需要協助的勞工，勞動部先針對從製造業離職的失業勞工，推動「勞工就業通計畫」，後續也將視就業市場情勢發展滾動調整協助對象範圍。

勞動部說明，在勞工就業通計畫中，公立就業服務機構針對失業30日以上，但已具備足夠技能的受影響失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30日以上，可申請僱用獎助每人每月補助6,000元，最長6個月。

如果失業勞工技能還不符合職缺要求，則透過先僱後訓的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，勞動部則補助雇主工作崗位訓練費，每人每月補助1萬2,000元，最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。

又因為考慮到傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

勞動部表示，雇主只要向公立就業服務機構辦理求才登記、提供職缺，在僱用受影響失業勞工後，公立就業服務機構即會提供雇主整合型資源，讓雇主能更方便取得補助，補足人力需求的同時，也能降低僱用成本。

另雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形。勞動部強調，希望透過撐雇主、挺勞工的方式，增加受影響失業勞工的就業機會，也能協助產業穩定人力。

勞動部提醒，雇主或失業勞工如果想進一步瞭解自己是否屬於本計畫的適用對象，以及各項措施的申請方式及文件等資訊，可至「台灣就業通」網站勞工就業通計畫專區查詢相關資訊，也可撥打免付費客服專線，由專人提供諮詢服務，或電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署，瞭解更多資訊。

