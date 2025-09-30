巨大：保障勞動條件 爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案

快訊

中央社／ 台北30日電

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間2025年9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令，暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。巨大表示，將堅守公司立場，落實具體行動，啟動應變方案爭取撤銷暫扣令。

巨大強調，巨大公司始終秉持尊重人權與保障勞動條件的核心價值，近年已採取以下具體行動。自2025年1月起，全面推動零招聘費（Zero Recruitment FeePolicy）政策，所有新聘外籍員工招聘、仲介與政府費用，均由巨大公司全額承擔。

巨大解釋，於2024年底完成員工宿舍條件優化，提供更安全且舒適的生活環境。巨大將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實。

巨大指出，集團已啟動應變方案，建立內部監督機制與第三方稽核，持續落實盡職調查，確保所有作業流程符合國際人權與勞動標準。目前將聯繫CBP提出申訴（petition），並積極爭取撤銷暫扣令（WithholdRelease Order, WRO），並說明巨大已經採取適當的措施。

其次是針對影響範圍與應變措施，巨大指出，本次暫扣令僅限於台灣製造並輸往美國的產品，其他市場供應與銷售不受影響。短期內，美國市場的部分出貨可能面臨延遲、查扣或退運，巨大已啟動應變機制，並將與CBP及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

巨大表示，將持續透明溝通，以具體行動維護勞工權益，確保透明、公平並符合永續發展價值，持續更新進展，並與全球利害關係人保持溝通，共同維護健全與負責的產業環境。

