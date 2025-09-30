聯嘉光電連續第四年 榮獲「亞太傑出企業獎」
聯嘉光電控股（3717）再度展現非凡實力，連續第四年榮獲亞洲「亞太傑出企業獎（APEA, Asia Pacific Enterprise Awards）」，總經理黃昉鈺則是連續第三年蟬聯「卓越企業領袖獎」。
業界認為，本屆臺灣僅有15位獲獎企業領導人，脫穎而出，實為難得，展現其卓越領導與國際影響力。
由亞洲企業商會主辦的「亞太傑出企業獎（APEA）」為亞太地區最具指標性的企業榮譽之一，旨在表彰表現卓越與特殊貢獻的企業與領導者。
本屆競爭更加激烈，共有超過200家臺灣企業參與評選，聯嘉光電控股能連續四年獲獎，是極具代表性的肯定。
黃昉鈺三度蟬聯「卓越企業領袖獎」，憑藉其前瞻視野與堅定執行力，克服地緣政治與匯率風險，推動墨西哥新廠布局、美國密西根廠轉型升級，使聯嘉在這波國際經濟的動盪中化危機為轉機，公司治理表現亦名列臺灣市值50至100 億元上市公司前10%。
黃昉鈺表示：「我的願景是將聯嘉光電集團打造為『全球車業創新光源領導廠商』以及『永續經營的幸福企業』。目前我們在北美市場維持每7.1輛新車就有1輛採用聯嘉產品，市佔率達10%–12%，並在2024年創造28%的高營收成長，年營業額突破新臺幣55億元，創下歷史新高。同時，我更重視 DEI（多元、平等、共融），無論是全集團持續推動『月月有公益』、成立『女性主管成長社』並舉辦『女性友善職場論壇』，並落實『外籍同仁人權平等』，這些一系列措施都展現我們在ESG的承諾與實踐。」
聯嘉表示，除了與 GM、Ford、TESLA、BMW、Porsche 等超過45家全球知名汽車品牌深度地合作外，還進一步與國際大廠攜手合作推動「車用產品碳足跡的調查與減碳」，展現身為全球供應鏈永續夥伴的決心！
同時，公司也前瞻布局AI與智慧城市，開發次世代mini-LED顯示幕，進軍台北市信義區沉浸式餐飲，提供消費者五官極致享受。多角化的佈局，持續展現聯嘉光電集團跨領域的創新能量。
聯嘉指出，能夠連續四年獲得APEA肯定，正是因為公司不僅在營運與創新上持續突破，更在ESG、治理與社會責任上展現領導風範，成為臺灣在亞洲少數的典範企業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言