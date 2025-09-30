聯嘉光電連續第四年 榮獲「亞太傑出企業獎」

聯嘉光電控股（3717）再度展現非凡實力，連續第四年榮獲亞洲「亞太傑出企業獎（APEA, Asia Pacific Enterprise Awards）」，總經理黃昉鈺則是連續第三年蟬聯「卓越企業領袖獎」。

業界認為，本屆臺灣僅有15位獲獎企業領導人，脫穎而出，實為難得，展現其卓越領導與國際影響力。

由亞洲企業商會主辦的「亞太傑出企業獎（APEA）」為亞太地區最具指標性的企業榮譽之一，旨在表彰表現卓越與特殊貢獻的企業與領導者。

本屆競爭更加激烈，共有超過200家臺灣企業參與評選，聯嘉光電控股能連續四年獲獎，是極具代表性的肯定。

黃昉鈺三度蟬聯「卓越企業領袖獎」，憑藉其前瞻視野與堅定執行力，克服地緣政治與匯率風險，推動墨西哥新廠布局、美國密西根廠轉型升級，使聯嘉在這波國際經濟的動盪中化危機為轉機，公司治理表現亦名列臺灣市值50至100 億元上市公司前10%。

黃昉鈺表示：「我的願景是將聯嘉光電集團打造為『全球車業創新光源領導廠商』以及『永續經營的幸福企業』。目前我們在北美市場維持每7.1輛新車就有1輛採用聯嘉產品，市佔率達10%–12%，並在2024年創造28%的高營收成長，年營業額突破新臺幣55億元，創下歷史新高。同時，我更重視 DEI（多元、平等、共融），無論是全集團持續推動『月月有公益』、成立『女性主管成長社』並舉辦『女性友善職場論壇』，並落實『外籍同仁人權平等』，這些一系列措施都展現我們在ESG的承諾與實踐。」

聯嘉表示，除了與 GM、Ford、TESLA、BMW、Porsche 等超過45家全球知名汽車品牌深度地合作外，還進一步與國際大廠攜手合作推動「車用產品碳足跡的調查與減碳」，展現身為全球供應鏈永續夥伴的決心！

同時，公司也前瞻布局AI與智慧城市，開發次世代mini-LED顯示幕，進軍台北市信義區沉浸式餐飲，提供消費者五官極致享受。多角化的佈局，持續展現聯嘉光電集團跨領域的創新能量。