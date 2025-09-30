勞工就業通計畫上路 擴大製造業僱用獎助範圍

快訊

中央社／ 台北30日電

為因應美國對等關稅對製造業造成衝擊，勞動部今天啟動勞工就業通計畫，擴大製造業失業勞工僱用獎助，為製造業離職、不符合特定僱用獎助對象（如中高齡、二度就業婦女等），失業30天以上即可適用。

台美對等關稅持續談判，行政院為因應產業衝擊，日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預算高達新台幣5500億元。

勞動部今天起推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工；同時也為失業勞工提供客製化媒合與就業獎勵，儘快找到合適的工作。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長黃巧婷今天在記者會中表示，之前雖然已經就部分特定對象，如中高齡勞工、原住民族、二度就業婦女等有失業獎助措施，本計畫是為了協助那些不符合上述身分的製造業失業勞工。

黃巧婷補充，本計畫定義對象為今年3月30日之後從製造業失業的勞工，若同時符合2種身分，如製造業失業的中高齡勞工，就會擇優補助方案；本計畫自即日起開始，落日時間則配合特別條例；根據統計，截至今年6月就業保險投保人數，製造業勞工約206萬人。

勞動部說明，公立就業服務機構會針對失業30天以上，但已具備足夠技能的受影響失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30天以上，可申請僱用獎助每人每月補助6000元，最長6個月。

如果失業勞工技能還不符合職缺要求，則透過先僱後訓的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，勞動部則補助雇主工作崗位訓練費，每人每月補助1萬2000元，最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。

考慮到傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

勞動部說，雇主只要向公立就業服務機構辦理求才登記、提供職缺，在僱用受影響失業勞工後，公立就業服務機構即會提供雇主整合型資源，讓雇主能更方便取得補助，補足人力需求的同時，也能降低僱用成本；另雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形。

