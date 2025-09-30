快訊

台美晶片產能五五分震撼業界 前工程師曝一戰略不讓美「軟土深掘」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」論調，引發產業界擔憂。本報資料照片
美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」論調，引發產業界擔憂。本報資料照片

美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」論調，引發產業界擔憂。國民黨北市議員、台積電前資深工程師曾獻瑩今認為，賴政府應以緩和兩岸局勢、以拖待變為原則，避免台灣被美國「軟土深掘」。

曾獻瑩表示，賴政府對美政策近乎全面配合，讓台灣在關鍵產能與供應鏈布局上處於被動，「可說是完美詮釋了被美國軟土深掘」。他強調，現階段唯一務實的道路，是緩和兩岸局勢、降低地緣政治風險，並採取以拖待變的策略節奏，爭取談判空間與時間優勢。

他指出，台灣花了幾十年打造半導體生產的產業鏈，現在被要求「五五分」簡直是欺人太甚，更象徵賴政府談判天平的失衡。「當台灣被視為高風險地緣門戶時，任何議題都會被放大索價。」批賴政府在國防、科技與經貿布局「過度單邊化」，缺乏風險考量，導致台灣被迫承擔超額不確定性，競爭力與議價力同步受損。

曾獻瑩認為，政府應以「緩和兩岸局勢，以拖待變」為原則，一是「兩岸降溫」恢復兩岸交流，鼓勵地方政府及民間交流，創造和平氛圍，降低國際對兩岸地緣政治風險評估，二為「談判紅線」對產能外移、技術移轉、敏感數據揭露設下邊界，重大條件須納入國會監督，確保技術主權與商業機密不被交換。

他說，三是「 財務緩衝」設立地緣風險緩衝工具，提供回流或在地增產之稅負與融資支持，避免企業為迎合外部時程而做出不可逆投資；四為「市場分散」擴大與歐盟、東協、印度等市場的制度型連結，對美保持多軌互動但堅持互惠原則，以多邊壓力平衡雙邊談判。

「以拖待變是戰略耐心。」曾獻瑩直言，美國自己也有來自於內部及國際的很大壓力，目前的政策可能於不久的將來也會改變。在供應鏈重整仍未定型、各國關稅及補助規則反覆調整之際，台灣應以時間換取空間，就算被迫要承諾，也要分階段承諾、分批到位，避免一簽就鎖死的長約與過度讓利條款。

他並呼籲，行政團隊勿將台灣產業前途綁在單一大國節奏上，「和平與穩定才是最強產業政策」。只要兩岸風險下降，外資評價自然修復，企業就能在更公平的條件下與各方談判，把關國家利益與產業主導權。

曾獻瑩說，面對「五五分」，賴政府應拿出策略，降低兩岸風險並有戰略耐心，用務實與和平守住台灣的科技底盤與就業，讓談判回到對等與可持續的軌道。

