金價再漲 首逾3800美元

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
投資人擔心美國聯邦政府停擺引發後遺症，導致美元走弱，加上市場供應吃緊，帶動金價廿九日首度漲破每盎司三千八百美元，再創新高。圖為印度一間銀樓銷售金飾的場景。（路透）
投資人擔心美國聯邦政府停擺引發後遺症，導致美元走弱，加上市場供應吃緊，帶動金價廿九日首度漲破每盎司三千八百美元，再創新高。圖為印度一間銀樓銷售金飾的場景。（路透）

國際黃金現貨價格廿九日首度漲破每盎司三千八百美元，再創新高，因投資人擔憂美國聯邦政府可能停擺，進而延後公布本周關鍵就業數據並影響聯準會（Ｆｅｄ）貨幣政策走向，拖累美元走低並提振黃金需求，加上市場供應緊張及ＥＴＦ資金流入也支撐漲勢。白銀等其他貴金屬價格同日全面飆升。

在連六周上漲後，現貨金價廿九日一度上漲百分之一點六至三八一九點八一美元，超越上周的紀錄，改寫新天價。白銀一度勁揚百分之一點二，白金及鈀金也大幅走高。

隨著金價衝高，美國官方持有的黃金準備價值一舉突破一兆美元，相比這些資產在美國資產負債表顯示的價值一一○億美元，高出九十倍之多。美國黃金準備的帳面價值之所以沒那麼高，是因為一直以一九七三年的金價計算，固定為每盎司四十二點二二美元。

投資人密切關注美國國會民主、共和兩黨領袖與總統川普的會議，若未能就短期支出法案達成協議，聯邦資金撥款將在當地時間廿九日用罄，一旦政府關門，預定十月三日發布的非農就業報告可能無法如期公布。

相對於美元與美國公債，巴克萊策略師認為，黃金價格不會過高，「考慮到聯準會恐痛失獨立性而產生的風險，黃金應包含一定的聯準會相關溢價」。

金價今年來飆升逾百分之四十，在央行需求及聯準會重啟降息的推動下，迭創新高。黃金ＥＴＦ的持有量處於二○二二年以來最高水準。包括高盛與德意志銀行在內的投銀皆預期當前漲勢將持續。

與此同時，今年鉑族金屬供應空前緊俏，加劇市場對倫敦可自由流通金屬庫存減少的擔憂。

隨著金價頻創新高，新加坡與香港正競相在黃金儲存、精煉與交易等領域分一杯羹，改變長期來由倫敦、紐約與瑞士主導的局面。

在新加坡一座最高安全等級的財富保護設施設「堅儲城」（The Reserve）中，設有一座全球最大之一的貴金屬金庫，讓頂級富豪客戶存放黃金與白銀。它可容納一萬公噸白銀與五百公噸黃金。另外，二○一○年啟用、占地三萬平方公尺的藝術品儲藏中心Le Freeport，近來也被專業黃金倉儲與物流業者Brink's和Loomis用來保管黃金。

在香港，也有類似設施在興建中。這兩地今夏也推出了黃金期貨合約，並擴大貴金屬儲存與精煉的能力。

