美國汽車零件First Brands 因28日在德州聲請破產保護影響

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

美國汽車零件First Brands因財務惡化周轉失靈，28日在德州聲請破產保護，生產AM(售後維修)總泵、分泵大廠永新-KY（4557）公司代子公司薩摩亞商永新制動公告，應收帳款合計新台幣4.99億元，占本公司合併總資產10.03%，就相關部門正協同美國律所評估並處理FBG破產事宜。

根據相關的外電訊息，美國First Brands Group零組件業者，旗下匯聚Raybestos（剎車）、TRICO（雨刷）、FRAM（濾清器）及Cardone（再製件）等產品；國內目前公告受到影響的企業有永新-KY。

永新-KY表示，代重要子公司薩摩亞商永新制動債務人BRAKE PARTS INC. LLC及BPI DISTRIBUTION MEXICO母公司First Brands Group LLC於美國時間9月25日宣布向美國美國德州南區破產法院申請債務破產重整，公司相關部門正協同美國律所評估並處理FBG破產事宜，正就應收帳款回款計劃及後續供貨協議與FBG進行溝通。

永新對於BRAKE PARTS INC. LLC的應收帳款新台幣3.74億元，BPI DISTRIBUTION MEXICO的應收帳款1.24億元，合計新台幣4.99億元，占本公司合併總資產10.03%。

債權保全措施部分，永新表示，公司相關部門正協同美國律所評估並處理FBG破產事宜，正就應收帳款回款計劃及後續供貨協議與FBG進行溝通，預計10月6日起每周還款40萬美元之後逐步調升為55萬、60萬及70萬美元，後續出貨改CIA（先付款後出貨）。

至於相關的財務及業務影響，債務人BRAKE PARTS INC. LLC及BPI DISTRIBUTION MEXICO占本公司2025年上半年營收比例約25%，應收帳款計新台幣4.99億元，損失金額須視所提重整計畫之核定及後續執行債務清償情形而定。

未來將持續關注First Brands Group LLC重整程序的進展，並適時採取必要的法律措施。

