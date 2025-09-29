聽新聞
0:00 / 0:00
興達電廠承攬商員工疑輕生 台電「深感遺憾」：無關9月火警事故
高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的附屬設施工程，與9月初興達電廠火警無關。
媒體報導，高雄市興達電廠一名36歲外包員工今天上午8時許，被人發現陳屍在辦公室內，警消獲報趕到現場，發現男子已明顯死亡，警方初步了解已排除外力介入，全案報請檢方相驗，進一步查明死因。
台電今天透過新聞稿表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的事業用電力站、地下生水池與泵室暨施工用水管排附屬設施新建工程，非屬統包工程，與9月初廠區天然氣外洩火災事件無關。
台電說明，現場已由警方鑑識單位、救護人員完成初步處理，由於現場留有遺書，警方初步排除外力介入，詳細原因仍待檢警釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言