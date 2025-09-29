興達電廠承攬商員工疑輕生 台電「深感遺憾」：無關9月火警事故

高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的附屬設施工程，與9月初興達電廠火警無關。

媒體報導，高雄市興達電廠一名36歲外包員工今天上午8時許，被人發現陳屍在辦公室內，警消獲報趕到現場，發現男子已明顯死亡，警方初步了解已排除外力介入，全案報請檢方相驗，進一步查明死因。

台電今天透過新聞稿表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的事業用電力站、地下生水池與泵室暨施工用水管排附屬設施新建工程，非屬統包工程，與9月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

台電說明，現場已由警方鑑識單位、救護人員完成初步處理，由於現場留有遺書，警方初步排除外力介入，詳細原因仍待檢警釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980