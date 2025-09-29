快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠承攬商員工疑輕生 台電「深感遺憾」：無關9月火警事故

中央社／ 台北29日電
高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾。圖為興達電廠外觀。聯合報資料照，記者張議晨／攝影
高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾。圖為興達電廠外觀。聯合報資料照，記者張議晨／攝影

高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的附屬設施工程，與9月初興達電廠火警無關。

媒體報導，高雄市興達電廠一名36歲外包員工今天上午8時許，被人發現陳屍在辦公室內，警消獲報趕到現場，發現男子已明顯死亡，警方初步了解已排除外力介入，全案報請檢方相驗，進一步查明死因。

台電今天透過新聞稿表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的事業用電力站、地下生水池與泵室暨施工用水管排附屬設施新建工程，非屬統包工程，與9月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

台電說明，現場已由警方鑑識單位、救護人員完成初步處理，由於現場留有遺書，警方初步排除外力介入，詳細原因仍待檢警釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

興達電廠 台電

延伸閱讀

高雄興達廠新燃氣機組辦公室傳憾事 1外包勞工陳屍

南韓資料中心火警燒出問題 600多項政府線上服務停擺

停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

台電人員徒步入山搶修 台東利稻、霧鹿村復電

相關新聞

興達電廠承攬商員工疑輕生 台電「深感遺憾」：無關9月火警事故

高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改...

簡立峰專欄／OpenAI攜手博通自製晶片 甩開輝達依賴？

據《金融時報》報導，為降低對輝達（NVIDIA）的依賴，OpenAI擬於2026年推出自製AI晶片，這筆價值百億美元的訂單，由美國晶片大廠博通（Broadcom）拿下。為何OpenAI選擇與博通合作？科技巨擘之間的晶片博弈，又將如何顛覆AI產業競局？

品牌聯名成行銷顯學 業者就怕代言人翻車

「品牌力」是不少業者愈來愈看重的核心競爭力，藉此鞏固甚至進一步提升品牌形象，「聯名」就是近年的主流作法。不少品牌與業者大玩「聯名經濟」，透過雙品牌或是IP（智慧財產權）的加乘效果強強聯手，除了為自己帶進業績外，也可提高消費者品牌黏著度。

經部未來用電預估低於預期 上半年用電量衰退1.1%

經濟部昨（26）日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能...

台電：夜間備轉容量率估6%

外界關切供電穩定。經濟部在最新全國電力資源供需報告指出，未來十年電力需求平均成長1.7%，台電副總蔡志孟昨（26）日強調...

8月景氣續亮穩定綠燈 領先指標連七月走跌

國發會昨（26）日公布8月景氣對策信號，綜合判斷分數30分，較上月增加1分，續呈綠燈，顯示國內景氣穩定成長。國發會經濟發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。