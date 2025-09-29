快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

經連夜搶險！經部水利署成功疏導馬太鞍溪水改道 規畫三階段復建沿岸

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
水利署規劃三階段復建馬太鞍溪沿岸，2週內完成堤防搶修，建立第一道防線。（圖／水利署提供）
水利署規劃三階段復建馬太鞍溪沿岸，2週內完成堤防搶修，建立第一道防線。（圖／水利署提供）

外界關切馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復嚴重災情，為使馬太鞍溪穩定下來，經濟部水利署28日緊急在馬太鞍溪右岸光復堤段施工，順利完成導水路，導引洪水於河心穩定，降低風險。

經濟部表示，這次搶險動員14個所屬機關，共計237名人力及152台重機具，全力協同完成任務。

水利署表示，近日所進行導水路的施工區域為馬太鞍溪右岸光復堤段，並非馬太鞍溪上游之堰塞湖所在區域。

水利署表示，已規劃三階段復建沿岸。短期（2周內）完成堤防搶修，建立第一道防線。

中期（3個月內）：完成加強與加固。長期（115年汛期前）：完成整體復建，確保河防安全。

水利署表示，另因堰塞湖溢流帶來大量土砂，初估馬太鞍溪河床淤積達3至5公尺、總量逾1,000萬立方公尺。水利署已完成緊急疏濬規劃，並結合UAV監測擴大疏濬。

水利署與各支援廠商全力投入搶險工作，並感謝國軍提供夜間照明設備，使作業能持續推進。

水利署補充，近日所進行導水路的施工區域為馬太鞍溪右岸光復堤段，並非馬太鞍溪上游之堰塞湖所在區域，網路上流傳所謂「當初稱無法處理堰塞湖，今日卻可引流」之說法，顯然與事實不符。

水利署也再次澄清，日前網路出現「馬太鞍溪堰塞湖再度潰堤」亦屬誤傳，目前水路已順利改道至河心，市區風險將大幅降低，後續全面展開復建與疏濬，進一步保障沿岸居民安全。

水利署連夜搶險，成功疏導馬太鞍溪水改道。（圖／水利署提供）
水利署連夜搶險，成功疏導馬太鞍溪水改道。（圖／水利署提供）
水利署近日所進行導水路的施工區域為馬太鞍溪右岸光復堤段。（圖／水利署提供）
水利署近日所進行導水路的施工區域為馬太鞍溪右岸光復堤段。（圖／水利署提供）

水利署 經濟部 國軍

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

相關新聞

簡立峰專欄／OpenAI攜手博通自製晶片 甩開輝達依賴？

據《金融時報》報導，為降低對輝達（NVIDIA）的依賴，OpenAI擬於2026年推出自製AI晶片，這筆價值百億美元的訂單，由美國晶片大廠博通（Broadcom）拿下。為何OpenAI選擇與博通合作？科技巨擘之間的晶片博弈，又將如何顛覆AI產業競局？

品牌聯名成行銷顯學 業者就怕代言人翻車

「品牌力」是不少業者愈來愈看重的核心競爭力，藉此鞏固甚至進一步提升品牌形象，「聯名」就是近年的主流作法。不少品牌與業者大玩「聯名經濟」，透過雙品牌或是IP（智慧財產權）的加乘效果強強聯手，除了為自己帶進業績外，也可提高消費者品牌黏著度。

搶才大戰！ 北市企業釋出472職缺、薪資上看60K

中秋前夕，臺北市徵才熱潮再掀高峰！臺北市就業服務處將於9月30日至10月3日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等...

未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥...

經部未來用電預估低於預期 上半年用電量衰退1.1%

經濟部昨（26）日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能...

台電：夜間備轉容量率估6%

外界關切供電穩定。經濟部在最新全國電力資源供需報告指出，未來十年電力需求平均成長1.7%，台電副總蔡志孟昨（26）日強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。