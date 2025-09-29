經連夜搶險！經部水利署成功疏導馬太鞍溪水改道 規畫三階段復建沿岸

外界關切馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復嚴重災情，為使馬太鞍溪穩定下來，經濟部水利署28日緊急在馬太鞍溪右岸光復堤段施工，順利完成導水路，導引洪水於河心穩定，降低風險。

經濟部表示，這次搶險動員14個所屬機關，共計237名人力及152台重機具，全力協同完成任務。

水利署表示，近日所進行導水路的施工區域為馬太鞍溪右岸光復堤段，並非馬太鞍溪上游之堰塞湖所在區域。

水利署表示，已規劃三階段復建沿岸。短期（2周內）完成堤防搶修，建立第一道防線。

中期（3個月內）：完成加強與加固。長期（115年汛期前）：完成整體復建，確保河防安全。

水利署表示，另因堰塞湖溢流帶來大量土砂，初估馬太鞍溪河床淤積達3至5公尺、總量逾1,000萬立方公尺。水利署已完成緊急疏濬規劃，並結合UAV監測擴大疏濬。

水利署與各支援廠商全力投入搶險工作，並感謝國軍提供夜間照明設備，使作業能持續推進。

水利署補充，近日所進行導水路的施工區域為馬太鞍溪右岸光復堤段，並非馬太鞍溪上游之堰塞湖所在區域，網路上流傳所謂「當初稱無法處理堰塞湖，今日卻可引流」之說法，顯然與事實不符。