快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

日圓短線震盪 恐受制關稅與選舉風險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓9月29日快速升值到148.9。圖／聯合報系資料照片
日圓9月29日快速升值到148.9。圖／聯合報系資料照片

日圓兌美元26日逼近150大關，主要反映美國經濟數據表現強勁，29日又快速升值到148.9，國泰世華銀行認為，短中期內因關稅影響尚未完全浮現，另有10月選舉等政治風險，日本央行未來一季可能按兵不動；長線而言，在美元趨弱下，日圓有望持續走升。

國泰世華銀行分析，日本連三月出口衰退，企業仍需要時間調整供應鏈以應對關稅，但關稅的影響尚未完全浮現，加上10月迎來自民黨總裁選舉及後續首相指名選舉，日本國內政治不確定性升溫，日本央行將觀望上述風險因子明朗化再有進一步動作。

對於日圓來說，日本央行雖延後升息，但隨著聯準會重起降息，有望收斂美日利差，正負因素交錯之下，美元趨弱，非美貨幣有望走升，但日圓升值幅度恐落後於歐元等主要貨幣。

日本央行 日圓 國泰世華

延伸閱讀

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

半導體關稅可能「花樣很多」 業界承壓

和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

日本自民黨黨魁候選人大膽發言 高市早苗暗示與美重談關稅

相關新聞

簡立峰專欄／OpenAI攜手博通自製晶片 甩開輝達依賴？

據《金融時報》報導，為降低對輝達（NVIDIA）的依賴，OpenAI擬於2026年推出自製AI晶片，這筆價值百億美元的訂單，由美國晶片大廠博通（Broadcom）拿下。為何OpenAI選擇與博通合作？科技巨擘之間的晶片博弈，又將如何顛覆AI產業競局？

品牌聯名成行銷顯學 業者就怕代言人翻車

「品牌力」是不少業者愈來愈看重的核心競爭力，藉此鞏固甚至進一步提升品牌形象，「聯名」就是近年的主流作法。不少品牌與業者大玩「聯名經濟」，透過雙品牌或是IP（智慧財產權）的加乘效果強強聯手，除了為自己帶進業績外，也可提高消費者品牌黏著度。

搶才大戰！ 北市企業釋出472職缺、薪資上看60K

中秋前夕，臺北市徵才熱潮再掀高峰！臺北市就業服務處將於9月30日至10月3日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等...

未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥...

經部未來用電預估低於預期 上半年用電量衰退1.1%

經濟部昨（26）日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能...

台電：夜間備轉容量率估6%

外界關切供電穩定。經濟部在最新全國電力資源供需報告指出，未來十年電力需求平均成長1.7%，台電副總蔡志孟昨（26）日強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。