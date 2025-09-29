聽新聞
0:00 / 0:00
搶單大戰！傳三星2奈米砍價 挖台積牆腳
半導體邁入二奈米製程世代之際，業界傳出，三星近期喊出二奈米報價每片兩萬美元（約台幣六十萬元），低於台積電牌價三萬美元（約台幣九十萬元），相當於打六七折搶市，爭取輝達、高通、特斯拉等下單，要挖台積電牆腳。
相關降價消息並未獲得三星證實。業界分析，台積電二奈米將邁入量產，產能供不應求，先前已傳出要漲價，如今三星逆勢發動價格戰，開出降價第一槍，再次點燃先進製程搶單大戰戰火。
台積電二奈米將如期於下半年量產，手握蘋果、超微、聯發科、高通等大客戶訂單，應用領域涵蓋智慧手機晶片和電腦中央處理器（ＣＰＵ）等高速運算領域。三星目前二奈米僅供自家手機處理器使用，業界分析，三星為放大經濟規模，二奈米降價搶單，希望能爭取台積電主要客戶上門分散投片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言