財部統計 新北擁5戶以上囤房大戶冠全台

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導
新北房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
新北房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

各縣市「囤房族」現形，財政部近日公布二○二四年非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計，各縣市中，新北約八點二萬人持有非自住住家最多，其中更有一四四六人囤房五戶以上，同樣也是全台之冠；台中共六點七萬人囤房居次，高雄超過六萬人位居第三。

財政部的統計期間是二○二三年七月一日至二○二四年六月卅日，也就是在房屋稅差別稅率二點○（囤房稅二點○）上路前夕。觀察整體統計，囤房一戶者增加、囤房五戶者則減少，反映出囤房族在高稅率上路前，資產配置逐步調整，囤房稅二點○效果如何，仍待後續觀察。

在囤房稅二點○稅制下，持有非自住住家，每戶房屋稅率至少百分之二起跳；持有五戶以上非自住住家，六都稅率至少百分之四點二起跳，非六都則是百分之三點八起跳。

財政資訊中心統計，以個人歸戶、縣市歸戶方式，並排除共有房屋等，各縣市持有非自住住家人數，以新北市最多，共有八萬二三五九人持有一戶以上的非自住住家，較前一年增加一六八七人；持有五戶以上的「囤房大戶」，新北共一四四六人，與前一年的一六七二人相比，減少二二六人。

台中市囤房族共六萬七四六三人，僅次於新北，持有五戶以上人數共一三八四人，與前一年的一四二九人相比也是下滑；高雄市則有六萬零六九二人持有非自住住家，位居全國第三，持有五戶以上人數共六二八人。

台北市持有非自住住家有五萬八七一九人，持有五戶以上者有七七八人。桃園市、台南市持有非自住住家人數分別有四萬六二三一人、四萬一五四九人。值得注意的是，桃園市持有非自住住家人數增百分之八點一七，增幅高於其他縣市。

觀察持有一戶非自住住家人數，六都皆呈增加，同樣以新北市六點六萬人最多、其次為台中市近五點五萬人，第三則為高雄近五點二萬人、台北市近五萬人排名第四，桃園市近四萬人第五，台南市三點五萬人居末，但同樣以桃園年增百分之九點六最多。

非六都縣市方面，持有非自住住家人數以屏東縣三點七萬人最多，其次為嘉義縣三點六萬人，第三名為南投縣二點七萬人。

財政部表示，持有非自住住家的原因有很多，未必是囤房，也可以是因為繼承等因素，仍須進一步分析；且這份資料並非採全國歸戶，尚無法反映民眾跨縣市持有非自住住家情形。

房屋稅籍組成複雜，財政部自二○一○年起以房屋稅籍資料為基礎，並排除地下室、騎樓、升降機構造、共有、營業、自住住家用（含公益出租）、部分自住非自住混用等情形，進行「非自住住家用」統計，一定程度反映出國內囤房狀況。

新北 囤房 囤房稅 財政部 台中市 高雄市

