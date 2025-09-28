搶才大戰！ 北市企業釋出472職缺、薪資上看60K

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

中秋前夕，臺北市徵才熱潮再掀高峰！臺北市就業服務處將於9月30日至10月3日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦為期四天的徵才活動。本周共邀集17家優質企業釋出472個多元職缺，涵蓋餐飲、零售、汽車服務及長照照護等產業，高薪6萬元、最高時薪460元，為市民朋友開啟職涯新契機。

本次徵才活動特別聚焦於兼顧穩定與彈性的工作機會，無論是正職或兼職、資深或新手，皆可找到合適的職涯方向，連鎖餐飲集團王品集團-青花驕，提供餐飲管理、儲備幹部等專業發展管道，月薪上看44,500元以上，提供完整職涯發展與晉升制度。

零售龍頭如統一超商（2912）、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、萬達寵物等多家企業開出儲　備幹部、門市銷售正、兼職等職缺，培育未來店主管理人才，捷博(股)公司加入本週徵才行列，提供汽車美研匠與儲備店長職缺，歡迎汽車美容、鈑噴專才應徵。

微笑單車大舉徵才，有調度專員、維護專員等，其中夜班與大夜班維護與調度專員職缺，高薪達48,000元、時薪最高也有240元，另有高溫津貼、油資補助、年終獎金、留任獎勵與推薦獎勵等豐厚福利。現場徵才就在9月30日西門站、10月3日景美站舉辦，歡迎有機車或手排汽車駕照的朋友們踴躍面試。

長照職缺成亮點，時薪直衝460元！面對高齡社會需求，長照相關機構本次大舉徵才，提供超過100個看護與照服員職缺，包括安德利、承霖、惠安、潤田、璞馨、傑緣、行愛住宿長照等機構釋出工作機會，時薪從200元至460元、月薪可達60,000元，歡迎具照顧熱忱的市民朋友踴躍參與。

