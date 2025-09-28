10年內增12.2GW燃氣發電 麥寮、國光民營電廠入列

快訊

中央社／ 台北28日電

經濟部預估未來10年電力需求平均年增1.7%，與再生能源搭配的燃氣機組是供電主力，至123年機組淨增加約12.2GW，國光、麥寮等民營電廠機組入列。

今年上半年罕見出現經濟成長率達6.75%，但同期用電卻負成長1.1%狀況，經濟部日前公布113年度全國電力資源供需報告，考量AI科技發展、美國對等關稅實施與深度節能計畫，估未來10年電力需求平均年增1.7%，較去年預估的2.8%有所下修。

儘管電力需求預測下修，前5年（到118年）夜間備用容量率不足法定15%，換算每日備轉容量率6%到7%，能源署表示，此與用電成長及開發電源進度有關，台電將透過各項穩定供電策略因應，包含精進歲修機組排程、靈活調度發電機組、強化需求面管理措施等。

考量離岸風電、太陽光電為間歇性發電，需搭配能快速起停的新型燃氣機組作為橋接能源，台電未來將於興達、台中、大林、通霄、協和等電廠新增高效率燃氣機組，加上國光、麥寮等民營電廠，預估至123年機組可累計淨增加約12.2GW，機組新增量大於除役量。

然而，與去年報告相比，大減近5GW。能源署說明，部分有爭議推動不順利的民營電廠，如九崴確實排除，未來若執行順利才會再納入。

根據報告內容，今年已有森霸3號機、大潭新燃氣7號機、興達新燃氣1號機等共逾3GW上線，明年新增容量最為可觀，將有興達新燃氣2、3號機、台中新燃氣1、2號機等4部1.3GW、合計5.2GW機組大軍。

116年並無新增機組，117年開始才會恢復每年1部到4部機組不等的新增量，並以121年多3部1.3GW機組為最多，包含協和新燃氣1號機、台中新燃氣4號機，以及一部未揭露名稱的新增燃氣電源，外界揣測，可能是台電興達電廠二期更新改建計畫，以因應南科用電成長。

122年也將有一部1.3GW大型天然氣機組上線，估計也是興達二期機組。

為確保天然氣穩定供應，政府已明訂安全存量規定，並逐步提高安全存量天數，中油113年天然氣存量天數已高於法定至少8天，至116年將達14天。

興達電廠 天然氣

