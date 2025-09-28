未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對未來經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅的看法。

三是經濟數據：包括9月消費者信心指數、非農就業報告、ISM製造業指數；8月JOLTs職位空缺、工廠訂單。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括Nike、嘉年華郵輪、Conagra Brands等。

富蘭克林投顧指出，這一季的財報顯示，資訊科技投資仍相當穩定。從微軟、甲骨文等雲端服務商的業績看到了強勁需求訊號，他們的客戶正在加速建置和採用人工智慧（AI）應用程式，這股動能也擴散至服務於AI資料中心的晶片製造商與硬體公司。

富蘭克林投顧指出，此外，機器人技術的進步正在加速，目前美國多個城市都可以使用無人車。值得重申的是，科技（特別是AI、機器人、雲端運算）具有足夠強大的力量透過提高生產力來影響整個經濟。正因如此，即使在政策不確定的環境下，依然對美國經濟的韌性感到樂觀。