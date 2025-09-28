彭啓明：南部有望設光電回收廠 擴大處理量能

環境部長彭啓明表示，2030年前在南部有機會新增1、2家光電回收業者，擴大回收處理量能；這次風災吹出光電疑慮，但他認為，這不代表是再生能源挫敗，而是要「reset之後，重新思考一下再往前走」。

颱風丹娜絲侵襲，導致南部地區多處太陽能光電設施受損，總計33光電案場，原初估約13萬5000片，經光電業者分類整理後，下修風災總受損影響為12萬1000片。

目前暫置的廢光電板還需要多少時間才能完成處理，彭啓明告訴中央社記者，經評估可能仍要近1個月；他解釋，光電板回收處理目前有2家廠商營運，一家在桃園，一家在苗栗，但回收價格因技術而異，光電廠商傾向選擇便宜處理方式。

彭啓明指出，經過這次風災，已經有業者向他表示有意願成立光電回收處理廠，這部分他是樂觀其成。他強調，特別是南部，有望在2030年前新增1、2間回收處理廠，更能應付未來大量退役光電板；且光電板的玻璃、膜、銀與銅等都是可回收資材，是循環經濟一部分。

近2個月，環境部除緊盯光電板後續處理外，也試著不斷澄清「有鳥因光電板廢水中毒」假消息。彭啓明說，雖已證實是AI製的假訊息，但仍發現到許多民眾還是會相信，只能一項一項用科學解釋。

彭啓明指出，在台南有一處虱目魚業者雖未因光電板受損，「但外傳光電板會讓魚有重金屬，反而讓他生計受到影響」；其實這次魚塭損壞的光電板很少，固定式的光電板幾乎沒有問題。

彭啓明再舉例，嘉義有一名雞農告訴他，因為禽舍舊石綿瓦屋頂這次颱風吹壞了，想換裝太陽光電，「但附近養雞戶卻說不要他裝」，細問才知道也是誤以為光電會讓鳥禽中毒。

不論是假的AI訊息、真的廢光電板處理進度，皆成為眾人關心焦點，進一步衍生出對再生能源隱憂，彭啓明強調，這不代表是再生能源挫敗，而是要「reset之後，重新思考一下再往前走」。

彭啓明解釋，政府有訂定再生能源目標，但應趁此機會讓好的業者繼續往前走，不好的就汰除；能源政策是需要協調的，它會涉及到環境、能源配比、能源安全等，是一個很複雜問題，但如果沒有得到社會支持，大家有疑慮，再往下走只是造成對立而已。

彭啓明除了之前呼籲進行光電總體檢外，面對環評也勾勒出未來規畫。他說，希望跨部會合作，在環評中可以運用開放性國土資料，假設現在要插一支風機，然後這附近有多少住戶、影響衝擊有多大，有一個想像空間，不是讓顧問公司幫環委描繪出不會有影響。

此外，彭啓明也希望能增加各主管機關對環境把關的份量，以陸域風機為例，假設可能涉及農地，就要先取得農業部許可再進入環評，「農業部沒有說OK，那我們就退件」，一定要讓每個部對涉及職掌的開發案表示意見。