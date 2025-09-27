聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：OpenAI會成超大規模公司

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

輝達執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司。

輝達九月廿二日宣布投資OpenAI一千億美元之後，黃仁勳在廿五日發布的ＢＧ２播客中表示：「我認為，OpenAI很可能會成為下一家數兆美元、超大規模的公司。」他說，「超大規模。像Meta，就是超大規模公司；Google也是超大規模公司。他們將同時會有消費者和企業服務」。臉書母公司Meta Platforms、Google母公司Alphabet的市值，分別是一點九兆美元、三兆美元。

ChatGPT開發商OpenAI與輝達周一結成新的合作夥伴關係，輝達計劃投資OpenAI一千億美元，用以支持建造十ＧＷ（百萬瓩）容量的ＡＩ資料中心。通常一座核電反應爐的發電量是一ＧＷ，可想像十ＧＷ有多大。

根據OpenAI公告的數字，ChatGPT現在每周活躍用戶已超過七億人，而這一數字在去年十二月還只有三億人。

黃仁勳說，如果OpenAI夠如此成功地發展下去，那麼投資OpenAI的機會，將可能是輝達「最聰明的」投資之一。他還提到，這家人工智慧新創公司是「歷史上營收成長最快的公司」。「你應該投資你了解的東西。碰巧的是，我們了解這個領域」，黃仁勳指出，「這筆錢的回報將會非常棒。我們很高興有機會投資。我們不是必須要投資」。

黃仁勳也淡化了未來五年內出現ＡＩ運算「供過於求」的可能性。他表示，「在我們完全將所有通用運算轉換為加速運算與ＡＩ之前，我認為過剩問題發生的機率極低」，而完全轉換「還需要幾年的時間」。

黃仁勳指的運算方式轉變，是指由傳統的、以中央處理器（ＣＰＵ）為主，進行檢索靜態檔案的系統，轉變成以繪圖處理器（ＧＰＵ）為基礎的ＡＩ運算架構。

金融服務公司Baird執行董事、擁有卅多年華爾街經驗的摩頓森則是提出警告，包括輝達在內多家公司，把ＡＩ的投資如此重押在OpenAI一家公司之上，絕對「要小心」。他認為，生成式ＡＩ要能看到回報，還需要兩到三年時間。

延伸閱讀

眼裡只有他！孫藝真「破格造型撞臉韓國瑪丹娜」淪配角 皮衣男太搶鏡網瘋喊：怎麼沒拿顯卡

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

韓媒：黃仁勳…IT界帝王

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

相關新聞

通霄電廠4號舊機組煙囪今晚順利「放倒」 逾30年發電任務功成身退

台電通霄火力發電廠的第4號機組煙囪，今晚6點41分成功「放倒」，遠望現場可見大批煙塵，如爆炸的巨響稍後才傳來，場面壯觀。...

最醒目地標完全變貌！通霄火力發電廠第4號機組煙囪今晚將「拉倒」

苗栗縣通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業...

黃仁勳：OpenAI會成超大規模公司

輝達執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司。

美股反彈？投資人寄望就業數據

美國股市上周五上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈...

台日廠商交流會分享印度市場經驗 聯手搶攻商機

為拓展印度新興市場商機，正在新德里舉辦的「印度台灣形象展」安排台日廠商交流會，住友商事、丸紅株式會社、豐田通商等日本大型...

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

今年以來，AI題材幾乎主宰台股走勢，不僅推升大盤屢創新高，主動式ETF（指數型股票基金）也因此受惠，成為市場矚目的投資商品。各家台股主動式ETF操盤經理人成功在浪潮中掌握機會。但進入年底，根據聯合報數位版調查，這些站在浪頭上的主動式ETF經理人不約而同提到，AI還是台股不變的主角，但明年的操作不能再「單押」，防禦與分散才是關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。