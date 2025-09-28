無薪假惡化速度受矚目 前次統計逾7,300人實施 攀一年半高點

關稅海嘯衝擊就業市場，勞動部1日將公布最新減班休息（無薪假）統計，無薪假人數是否再衝高、惡化速度是否加速將是觀察重點。據9月16日統計，當時實施無薪假企業共333家，人數達7,334人，是約一年半新高。

當中受關稅影響而放無薪假者，共242家、6,246人，占總數逾八成，二周來增加3,191人，幾乎呈現倍增。

勞動部先前表示，據廠商說法，實施減班休息原因多是因為客戶仍在觀望，訂單不穩定，下單時點遞延，因此預先實施。而關稅因素一直都在，不排除會持續增加。

對等關稅以來實施無薪假情況

據前次統計，實施減班休息企業共333家、7,334人，人數是2024年3月底以來、約一年半新高，且在二周內大增88家、2,471人，無薪假惡化速度是否再加快，也是觀察重點。

其中，製造業共271家、6,870人，比二周前增加80家、2,391人，增加最多的是金屬機電工業，通報減班休息有231家、5,731人，約占製造業逾八成。

而金屬機電工業中，主要受影響的是機械設備製造業，通報125家、3,247人，仍是無薪假重災區。

其餘業別方面，資訊電子工業共17家、669人實施；化學工業共十家、200人實施；民生工業共13家、270人實施。除製造業外，批發及零售業也有45家、368人實施，住宿及餐飲業則有兩家、16人實施。

觀察統計，雖其餘業別狀況不像金屬機電工業嚴重，但也呈現增加趨勢，後續值得觀察。

截至前次統計，通報的中型企業（100人以上）占16家、2,347人，中型企業通報家數增加，也是人數大增原因之一。

勞動部表示，實施減班休息原因多是因為客戶觀望，不過，通報實施廠商中，也有業者反映，若訂單一來，人力需求立刻就會恢復，因此有提前終止減班休息情況；只是訂單回穩是不是長期，需要再觀察。

勞動部表示，因應美國對等關稅，行政院在韌性特別條例中編列預算，其中對勞工支持預算共250億元，包含無薪假薪資補貼。

通報減班休息勞工，有74%企業（244家）為適用僱用安定措施產業，有八成以上（81%，5,940人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。