勞動基金8月收益估攀高 獲利可望優於6月

三大政府退休基金將於10月1日公布8月收益。由於8月台股上漲，勞動基金8月收益可望優於6月的2,083億元，而6月是史上第三高，8月收益是「坐三望二看一」，有機會挑戰新高。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，2024年3月收益2,422億元是歷史高點，2020年11月的2,402億元是第二高，2025年6月2,083億元是第三高。

由於7月台股上漲，三大政府退休基金也大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，7月合計大賺2,013.1億元，前七月累計收益也由虧轉盈。

政府三大退休基金前七月收益

勞動基金方面，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024.1億元，收益率為0.94％，收益數為643.8億元；累計前七月由虧轉盈，主因7月台股強彈，7月單月收益衝高至1,480.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆6,555.4億元，收益率0.61％；舊制勞退基金規模為1兆281.9億元，收益率3.29％；勞保基金規模為1兆1,879.9億元，收益率0.73％。

新制勞退前七月賺287.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2,227元。

國保基金規模為6,296.4億元，收益率為0.51％；7月單月收益135.1億元。另退撫基金規模為1兆566.2億元，收益數為115.3億元，收益率為1.15％；7月單月收益397.7億元。

勞金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年7月）平均收益率為6.37％，國保基金近十年多（2015年至2025年7月）平均收益率為6.83％，投資績效穩健。

勞金局表示，總體來說，美國關稅政策陸續底定，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨之影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐。另地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。

勞金局表示，將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。