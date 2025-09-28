快訊

邦交國減少、聲援國未增長…國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金8月收益估攀高 獲利可望優於6月

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
三大政府退休基金將於10月1日公布8月收益。 聯合報系資料照
三大政府退休基金將於10月1日公布8月收益。 聯合報系資料照

三大政府退休基金將於10月1日公布8月收益。由於8月台股上漲，勞動基金8月收益可望優於6月的2,083億元，而6月是史上第三高，8月收益是「坐三望二看一」，有機會挑戰新高。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，2024年3月收益2,422億元是歷史高點，2020年11月的2,402億元是第二高，2025年6月2,083億元是第三高。

由於7月台股上漲，三大政府退休基金也大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，7月合計大賺2,013.1億元，前七月累計收益也由虧轉盈。

政府三大退休基金前七月收益
政府三大退休基金前七月收益

勞動基金方面，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024.1億元，收益率為0.94％，收益數為643.8億元；累計前七月由虧轉盈，主因7月台股強彈，7月單月收益衝高至1,480.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆6,555.4億元，收益率0.61％；舊制勞退基金規模為1兆281.9億元，收益率3.29％；勞保基金規模為1兆1,879.9億元，收益率0.73％。

新制勞退前七月賺287.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2,227元。

國保基金規模為6,296.4億元，收益率為0.51％；7月單月收益135.1億元。另退撫基金規模為1兆566.2億元，收益數為115.3億元，收益率為1.15％；7月單月收益397.7億元。

勞金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年7月）平均收益率為6.37％，國保基金近十年多（2015年至2025年7月）平均收益率為6.83％，投資績效穩健。

勞金局表示，總體來說，美國關稅政策陸續底定，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨之影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐。另地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。

勞金局表示，將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

規模 台股 國民年金保險

延伸閱讀

安聯投信：台股行情有修正壓力 但多頭趨勢並無改變

台股大咖結帳失守26,000 金管會：基本面仍具支撐

台股何時止跌？ 盯五個訊號

台股投資人錯失恐懼症…套利變套牢

相關新聞

勞動基金8月收益估攀高 獲利可望優於6月

三大政府退休基金將於10月1日公布8月收益。由於8月台股上漲，勞動基金8月收益可望優於6月的2,083億元，而6月是史上...

環境部推動「資源回收再利用法」修法 五誘因挺資源循環

為邁向2050淨零排放及零廢棄之永續願景，環境部提出「資源回收再利用法」修正草案，研擬更名為「資源循環推動法」，祭出五大...

無薪假惡化速度受矚目 前次統計逾7,300人實施 攀一年半高點

關稅海嘯衝擊就業市場，勞動部1日將公布最新減班休息（無薪假）統計，無薪假人數是否再衝高、惡化速度是否加速將是觀察重點。據...

昔偷渡客明燈 苗栗通霄電廠4號煙囪拆除

苗栗縣栗縣通霄火力發電廠4、5號複循環發電機組今年3月除役，4號機組的煙囪昨晚進行「放倒」拆除作業，高達120公尺的大煙...

通霄電廠4號舊機組煙囪今晚順利「放倒」 逾30年發電任務功成身退

台電通霄火力發電廠的第4號機組煙囪，今晚6點41分成功「放倒」，遠望現場可見大批煙塵，如爆炸的巨響稍後才傳來，場面壯觀。...

最醒目地標完全變貌！通霄火力發電廠第4號機組煙囪今晚將「拉倒」

苗栗縣通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。