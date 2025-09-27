通霄電廠4號舊機組煙囪今晚順利「放倒」 逾30年發電任務功成身退

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／民眾提供
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／民眾提供

台電通霄火力發電廠的第4號機組煙囪，今晚6點41分成功「放倒」，遠望現場可見大批煙塵，如爆炸的巨響稍後才傳來，場面壯觀。通霄電廠表示，廠內舊煙囪卸下重任，向鄉親道別，今晚的放倒作業順利完成，人員平安。

通霄電廠廠長黃達義指出，電廠原有的6座發電機組煙囪都高達120公尺，陪伴鄉親數十年，也是地方民眾的共同記憶，其中1至3號機組在2019年10月底功成身退，將穩定供電的重任交棒給全新的1、2、3號機組，象徵著一個新時代的來臨。

廠方表示，為配合通霄電廠第2期更新改建工程，4、5號機組已於今年3月31日除役，備受關注的第4號舊煙囪今晚進行「放倒」作業，與大眾道別。這次放倒作業以專業工法確保安全，有效抑制粉塵擴散，技術團隊採用專業的「伐樹」原理，在煙囪底部鑿出開口，利用自身重量使煙囪傾倒至指定區域。為吸收倒塌時的巨大衝擊力並防止物體飛濺，現場設置3組緩衝堆和一組防護堆，為確保電力系統安全，放倒作業期間，第6號機組配合降載運轉。

環保方面也嚴格把關，作業前先進行地面灑水以固定粉塵，在煙囪傾倒瞬間，同步啟動4台灑水車噴灑，有效抑制粉塵擴散，將對周遭環境的影響降到最低。

4號煙囪放倒工程從下午5點至7點作業，吸引攝影愛好者前往拍照、錄影，見證歷史的一刻。

通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／攝影玩家張文煥、張逸凡父子提供
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／攝影玩家張文煥、張逸凡父子提供
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／攝影玩家張文煥、張逸凡父子提供
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／攝影玩家張文煥、張逸凡父子提供
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／民眾提供
通霄火力發電廠第4號機組煙囪晚間6點41分成功放倒，人員平安，煙囪倒地撞擊出大片煙塵，稍後才聽見巨響傳出，場面壯觀。圖／民眾提供

