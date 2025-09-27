最醒目地標完全變貌！通霄火力發電廠第4號機組煙囪今晚將「拉倒」

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（右一）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒，前方有緩衝的土堆。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（右一）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒，前方有緩衝的土堆。圖／攝影玩家張文煥提供

苗栗縣通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以「砍樹」的方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒，近期內5號機組煙囪也將拆除，過去通霄海岸最醒目的地標將完全變貌。

電廠方面並未對外透露確切拆除煙囪的時間，對這次拆除作業顯得相當低調。1990年前後數年是大陸偷渡客最盛的年代，當時電廠的5支高達120公尺的大煙囪，以紅白相間的色彩著色，並有警示燈閃爍，5支大煙囪反而成了指引偷渡客上岸的明燈。

台電為因應系統持續成長的用電需求，1997年在廠區西南角增設第6號複循環機組，並於2000年商轉，可燃用柴油及天然氣，通霄電廠擁有了第6支煙囪，其中1至3號及第6號機組煙囪都重新塗裝彩繪。

通霄電廠近年來辦理擴建更新計畫，舊的1、2、3號複循環發電機組在商轉35年後，於2017年除役，這3部發電機組不但是國內複循環發電機組的「始祖」，可說為台灣電力開發「鞠躬盡瘁」，2019年3支彩繪煙囪開始陸續拆除，第1號機組因無空間拉倒，採取由上而下的方式拆除，第2、3號機組則是採砍樹拉倒的方式作業，當年煙囪倒下發出轟然巨響，一些鎮民迄今仍印象深刻。

4、5機組後來去除塗裝，呈現水泥色，今晚「可能」拆除的第4號煙囪，施工單位的前置作業已完成，煙囪將向東方拉倒，地面已設置數道沙堆緩衝，屆時還會噴水減低煙塵，5號機煙囪預計短期內也會拉倒，至於第6號機組的彩繪煙囪，未來數年內仍將保留。

通霄火力發電廠擴建更新後，新一代3座發電機組使用天然氣，煙囪僅80公尺，維修通道也顯露在外，整個電廠已變貌，根據擴建規畫，通霄火力發電廠仍將持續增建新式發電機組，預估發電量在2027年將超越大潭和台中電廠，成為全台發電量最大的火力發電廠。

通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹的方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹的方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠第6號發電機組有彩繪及通霄鎮徽，2000年商轉，當年上漆費用近300萬元。記者胡蓬生／攝影
通霄火力發電廠第6號發電機組有彩繪及通霄鎮徽，2000年商轉，當年上漆費用近300萬元。記者胡蓬生／攝影
通霄火力發電廠1至3號舊機組煙囪2019年進行拆除作業，2號機煙囪（右二）以砍樹方式拉倒。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
通霄火力發電廠1至3號舊機組煙囪2019年進行拆除作業，2號機煙囪（右二）以砍樹方式拉倒。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（中）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（中）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（左二）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒，前方有緩衝的土堆。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（左二）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒，前方有緩衝的土堆。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠1、2、3號舊機組除役後，新一代機組的煙囪僅80公尺高，造型、風格都不同，維修梯道也直接顯露在外。記者胡蓬生／攝影
通霄火力發電廠1、2、3號舊機組除役後，新一代機組的煙囪僅80公尺高，造型、風格都不同，維修梯道也直接顯露在外。記者胡蓬生／攝影
通霄電廠一、二、三號複循環發電機組更新，煙囪高度比舊機組的煙囪高度降低40公尺。記者胡蓬生／攝影
通霄電廠一、二、三號複循環發電機組更新，煙囪高度比舊機組的煙囪高度降低40公尺。記者胡蓬生／攝影
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（中）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒。圖／攝影玩家張文煥提供
通霄火力發電廠舊有的4、5號複循環發電機組及無彩繪煙囪最近將相繼拆除，其中4號機組的煙囪（中）預計今天傍晚5點到晚間7點進行拆除作業，將以砍樹方式，並以鋼纜將煙囪直接拉倒。圖／攝影玩家張文煥提供

