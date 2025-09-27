台日廠商交流會分享印度市場經驗 聯手搶攻商機

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
「台日聯手搶攻印度商機新藍海」交流會26日登場，台灣9家廠商與日本3家商社面對面分享印度市場經驗。圖／貿協提供
為拓展印度新興市場商機，正在新德里舉辦的「印度台灣形象展」安排台日廠商交流會，住友商事、丸紅株式會社、豐田通商等日本大型商社，與台灣9家參展廠商分享印度市場經營策略與趨勢。

今年的印度台灣形象展是第8度舉辦，展期9月25日至27日，吸引107家台灣企業參加，主辦單位外貿協會表示，26日登場的「台日聯手搶攻印度商機新藍海」交流會，參加的台灣業者產業涵蓋工業自動化、通訊網路、化工材料、環境永續、智慧醫療、生醫創新及食品生活用品。

貿協表示，印度市場的空氣與水源污染解決方案在會後進行的媒合交流中獲得高度關注，例如，有效改善室內汙染、採用光技術專利且免濾網的空氣淨化系統；針對醫療需求的人工智慧（AI）檢測輔助判讀軟體，提升醫生判讀效率與精準度，除可應用於印度市場，也具引進日本醫療市場的潛力。

印度 日本 外貿協會

