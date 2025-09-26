避免隱形殺手 美禁售拉繩窗簾 在台灣可選擇上下開蜂巢簾
今年6月一名2歲男童在家玩耍時，疑似不慎被窗簾拉繩纏繞脖子，緊急送醫搶救。在美國窗簾安全標準新法規上路，要求實體店面零售商禁售拉繩窗簾，只能銷售無拉繩窗簾。在台灣，家中有幼童或飼養寵物，避免危險發生，可選擇無段上下雙開的蜂巢簾。
蜂巢簾又稱風琴簾，上下開啟的靈活性，可隨意調整開啟程度，具有兼顧隱私與採光、彈性通風、視野控制、節約能源、美觀與安全性等功能。
優點是「精準配光」，遮下不遮上，守住隱私又留住天光，不會和對街行人「四目交會」，最適合低樓層住家或面街住戶。高樓層的公寓，則能下拉能阻擋刺眼陽光直射，上開保留天空寬闊感或美景。
蜂巢簾的內部結構可以形成空氣層，有助於阻隔熱量傳導，夏天能阻擋過多熱能進入室內，降低冷氣負擔；冬天則能減少室內熱能散失，有助於保暖。
還可根據生活需求調整窗簾的開啟方式，達到較佳通風效果，例如開啟部分窗簾讓空氣對流又不會暴露自己，或只開啟窗戶的上方，避免灰塵或昆蟲進入。
對於有小孩或寵物的家庭而言，只開啟蜂巢簾的上半部，讓他們安心活動，還能避免陽光刺眼或過熱，特別是嬰幼兒活動區域常設在窗邊地墊，透過上下調光讓孩子在明亮空間中玩耍，以免曝曬皮膚或眼睛。
無拉繩安全設計，適合有孩童或寵物的空間，不必擔心小朋友無意間或玩樂時發生被拉繩卡住的意外。美國已通過禁售拉繩窗簾，避免兒童因繩索纏繞造成意外。台中男童意外，也是阿嬤暫時離開，去沖泡牛奶，竟釀成意外。
因此，家中有幼童者，應避免使用有繩索的窗簾，建議床、桌椅、櫃子、書架也要遠離窗簾。
如果是租屋者，不妨選擇免打孔快裝的伸縮桿與黏貼款式蜂巢簾，連無經驗者都能自行安裝，立即提升居家安全與舒適度。
