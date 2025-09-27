離岸風電3-3期 遴選機制難產

經濟部遲遲未公布離岸風電區塊開發三之三期選商方案，經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲表示，由於三之三期已不再強制要求國產化，這是巨大的轉變，對開發商遴選機制會有重大影響，因此他們還在研究，在排除國產化要求這項因素後，如何建立符合公平公正原則的新遴選機制，希望各界能再給他們一些時間。

陳崇憲廿六日參加理律六十周年研討會座談，針對能源政策與永續發展—我國能源轉型的政策、規範與實踐專題演講，並參與圓桌論壇，回應理律法律事務所執行長范鮫提問，有關離岸風電三之三期遊戲規則的公布時程，以及國產化的要求。

陳崇憲表示，未來三之三期的規畫，確定沒有強制國產化規定，但這反而成為選商機制卡關的原因，因為選商條件跟過去不同，因此，新規則要如何設定評分標準來正確篩選出具備競爭力的開發商，是他們正在苦思的問題。

離岸風電業者沃旭能源副董事長林靖苹表示，開發商並非反對國產化，他們也認同供應鏈韌性與良性競爭的好處，但擔心制度僵化可能導致專案進度延宕，或不公平競爭，建議政府可透過租稅優惠、加速行政程序等非強制性工具支持本地供應商。

同為離岸風電業者，森崴能源總經理胡惠森表示，若三之三期取消國產化強制要求，允許開發商全球採購，則其綠電成本將低於背負強制國產化要求的三之二期，可能導致三之二期開發商生產的綠電有難以銷售的風險。

陳崇憲回應表示，離岸風電三之三期的選商機制複雜，需平衡開發商、本地供應鏈、追求低價的購電方需求，能源署內部將繼續研議，對於遊戲規則公布的時程，並沒有給出時間表。