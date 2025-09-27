10年能源規畫未列新核能 學者質疑與總統承諾不符

經濟部廿六日公布十年火力機組電源規畫及再生能源開發規畫，核能電廠從規畫名單中消失，清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，二○三○年美國新式核能技術就能商轉，但經濟部並未將新式核能列入考慮，與賴清德總統「不排除新式核能」的宣示不符。

賴清德在核三重啟公投投票後鬆口表示，未排除發展先進核能，但經濟部最新公布的一一三年全國電力資源供需報告中並沒有提及核能。葉宗洸指出，此報告似乎無視總統及行政院長先前關於「若新型核能技術（如小型模組化反應器ＳＭＲ）能在二○三○年成熟商轉，台灣將考慮採用」的指示。

葉宗洸指出，美國預計最快在二○三○年就會推出商用ＳＭＲ機組，若政府的承諾並非空口白話，則這份規畫至二○三四年的電力報告，應將新核能技術納入考量，但報告中完全沒有提及核能規畫，不禁令人質疑政府對於新核能技術的考慮，很可能只是一種空口說白話的緩兵之計。

能源學者中央大學台經中心研究員梁啟源指出，這份電力供需報告有五大問題：表態不考慮核能、電力需求大幅下修、再生能源目標過度樂觀、沒有正視燃氣電廠與接收站遭遇瓶頸，以及混淆備用容量與備轉容量字詞的使用。

梁啟源表示，報告將未來電力需求成長率從約百分之二點八大幅下調至百分之一點七，此一調整是否能應對未來ＡＩ產業對電力的龐大需求，令人懷疑；報告維持再生能源計畫，目標是二○二五年占比百分之十三，二○三○年達百分之卅，但以過去九年實績，每年僅增加約一個百分點速度來看，未來五年內從百分之十三提升至百分之卅，是極度不切實際的想法，計畫進度顯然過於樂觀。

報告中提到二○二五年夜間備用容量率為百分之十四點二，較去年改善，預估一一四年至一一八年間的備用容量率介於百分之十一點三至百分之十四點二，二○三○年以後高於百分之十五。

梁啟源說，備用容量是把歲修中的機組發電量也計入，備轉容量則是扣除這些無法立即使用的部分，兩者之間存在五個百分點的差距，因此報告中夜間備用容量率百分之十四點二，應以備轉容量率百分之九視之，但他認為，在天然氣接收站興建進度受阻的情況下，此備用容量率的預估過於樂觀。