全國電力報告 未來10年用電年增1.7%

經濟部廿六日公布「一一三年度全國電力資源供需報告」，預估未來十年電力需求年均成長率約百分之一點七，較去年公布的年均成長率百分之二點八驟減。經濟部表示，今年上半年經濟成長與用電量成長脫鉤，上半年用電量轉為負成長，同時政府正在推動深度節能計畫，每年可減少五十億度的用電量，雖然長期預估用電仍會維持正成長，但已大幅下調成長率。

經濟部指出，一一四年人工智慧（ＡＩ）與新興科技應用需求仍持續強勁，但鋼鐵、水泥、造紙、石化等產業受到美國對等關稅、中國產能大開等因素影響，生產活動趨緩，在此增減相抑下，上半年經濟成長率呈現正成長百分之六點七五，但電力消費較去年同期呈現負成長百分之一點一，能源署長李君禮表示，今年全年用電量不排除較去年負成長，但也有機會持平。

李君禮指出，今年上半年經濟成長表現良好，但同期用電量卻呈現負成長，首見脫鉤，這是相當特殊情況，但他認為可正向看待此脫鉤現象。

對於未來用電需求，在納入半導體產業擴廠期程調整、重大ＡＩ新興產業投資發展等因素，並反應推動深度節能的節電效果後，經濟部預估，未來十年電力需求年均成長率，約為百分之一點七。

李君禮表示，百分之一點七的估值，低於去年的百分之二點八，但仍高於過去五年平均成長率百分之一點三三，並與韓國的百分之一點八相近、高於日本的百分之○點六，此成長主要是受到ＡＩ資料中心及半導體產業的用電需求驅動，然由於脫鉤現象目前僅發生在今年，未來是否調整預估模型，需要再觀察。

經濟部同時公布一一四年至一二三年電力供需規畫表，但表現方式與往年有重大改變，即取消「再生能源」及「儲能」項目，直接更改為一一四年至一二三未來火力機組電源規畫表。根據此火力機組規畫，與前一年相比，刪除了民營電廠新增機組：中佳、九崴，中佳九月九日與台電解約，九崴則遲遲無法取得地方同意。

另外，日前發生爆炸的興達新二號機原本預定今年十一月接受調度，但因為火災，只能延後到明年五月，台電表示，延後商轉不致影響明年夏季供電；售電合約今年到期的和平電廠，因為北東電網供電仍有大缺口，台電表示會與和平電廠續約買電。

此次電力供需規畫表被整個拿掉的再生能源部分，能源署另以「再生能源未來目標」取代，再生能源主力太陽光電一一三年發電量為十四點三ＧＷ，一一九年目標為卅一點二ＧＷ，一二一年為卅二點七ＧＷ，能源署表示，再生能源政策除持續擴大推動離岸風電與太陽光電外，也積極布局地熱、生質能、小水力及海洋能等多元綠能，滾動檢討各項再生能源發展策略，會持續朝向一一九年再生能源占比三成邁進。