台電：夜間備轉容量率估6%

外界關切供電穩定。經濟部在最新全國電力資源供需報告指出，未來十年電力需求平均成長1.7%，台電副總蔡志孟昨（26）日強調，2025年~2029年夜間備轉容量率將會維持在6%-7%。

根據台電電力系統，備轉容量率≥10%為供電充裕，6%-10%為供電吃緊，<6%則為供電警戒。

針對電力供應規劃，在短期方面，蔡志孟表示，在興達9月9日火災後，高雄市政府已於24日同意興達燃氣新1號機運轉，台電現在測試中，沒有問題才會運轉；興達燃氣新2號機因有受損，預估延後到2026年5月才能接受調度，大致延後半年，興達燃氣新3號機現如期在明年底接受調度。

在長期電力供應方面，經濟部表示，這次供需報告務實評估台電公司台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組進度，也納入國光電力、麥寮汽電等最新民營燃氣發電計畫，預估2025年~2034年燃氣機組淨增加12.2GW，可因應長期用電需求成長，兼顧維持夜間供電穩定。蔡志孟表示，2025年~2029年夜間備轉容量率將會維持在6%-7%。

至於再生能源占比20%目標，經濟部維持於2026年11月達陣。

能源署代理署長李君禮表示，能源轉型並不容易，經濟部持續推動太陽光電、離岸風電、地熱及小水力等各種再生能源。