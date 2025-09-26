8月景氣續亮穩定綠燈 領先指標連七月走跌

國發會昨（26）日公布8月景氣對策信號，綜合判斷分數30分，較上月增加1分，續呈綠燈，顯示國內景氣穩定成長。國發會經濟發展處長陳美菊表示，傳產承壓，但人工智慧（AI）需求強勁，支撐生產與出口動能，台灣經濟持續平穩，第4季出口可望延續，景氣燈號維持綠燈可期。

她指出，金融面是加分主因。股價指數受惠於美方釋出半導體232條款豁免承諾以及聯準會降息訊號，8月股市大漲、月增近一成，成交熱絡；資金流入金融體系，推升國內儲蓄存款，帶動M1B年增率由2.7%升至4.3%。

近一年景氣對策信號燈號變化

整體而言，工業生產、出口、機械及電機設備進口值、製造業銷售量等生產與銷售面表現活絡，但消費相對疲弱，批發、零售業仍維持藍燈，企業信心則因美國關稅政策未明而保守。

統計顯示，8月領先指標月減0.24%，已連七個月走跌，累計跌幅2.97%；同時指標則月增0.26%，連續27個月上升，累計升幅達14.26%。

陳美菊說，傳產壓力已在製造業銷售量指數中反映。ICT出口持續推升整體數據，但紡織、汽車零組件、塑膠、基本金屬、化學等表現不振，拖累增幅，顯示買氣趨緩。

內需方面，汽車銷售雖續衰退，但跌幅縮小至約4%，顯示壓力減輕。

她補充，台股創高帶來財富效果，加上普發現金、貨物稅減徵、所得稅優化等政策，以及明年觀光、演唱會、國際賽事帶動的需求，均可望挹注消費動能。

展望後市，AI需求將續撐出口。央行與外貿統計顯示，7、8月出口表現良好，9月急單仍湧現，特別是AI應用相關產品需求強勁，台積電等大廠訂單滿載，預期第4季出口動能延續，下半年景氣可望穩居綠燈。

不過，國發會提醒，國際經貿環境不確定性猶存，包括美國關稅政策、主要經濟體貨幣政策調整，以及地緣政治風險，均可能影響後續經濟發展，須持續關注。