經部未來用電預估低於預期 上半年用電量衰退1.1%

經濟部昨（26）日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估未來十年（2025~2034年）電力需求年均成長率約為1.7%，此預估值較去年平均成長2.8%來得低。

經濟部能源署代理署長李君禮表示，往年用電量都是隨經濟成長而成長，但今年上半年AI與新興科技應用持續強勁，經濟成長率高達6.75%，上半年用電量呈負成長1.1%。用電量與經濟成長脫鉤，這是罕見現象。

2024年全國電力資源供需報告內容

台電副總蔡志孟表示，今年上半年各行業用電成長不同，半導體和AI用電都是持續增加，以半導體來說成長9%至10%；但傳統高耗能、能源密集度高產業，則受到美國對等關稅影響，包括鋼鐵、水泥、造紙、石化等大用電戶，上半年用電衰退2%、5%、10%。

能源署說明，今年因AI、半導體用電成長強勁，但傳產多受關稅影響呈現衰退，另，氣溫影響日、夜尖峰用電，增減因素下，預估今年用電會和去年相當，用電可能落在成長或衰退1%。

李君禮表示，未來全國電力資源供需的預測模型仍是採「經濟成長、用電成長」模型，他坦言，隨著半導體擴廠、AI應用發展，用電持續成長，但政府同時推動深度節能，未來四年計畫要節省206億度電，平均一年要省50億度，加上去年基期低，綜合考量下，預估未來十年（2025~2034年）電力需求年均成長率約為1.7%，較去年預測平均成長2.8%下修不少。

他表示，未來十年平均電力需求平均成長1.7%，仍高於2020年至2024年的平均值1.33%；同時也高於日本平均電力需求成長0.6%（2025年至2034年），只略低於韓國平均成長1.8%（2024年至2038年）。

隨著AI應用發展及半導體擴廠，經濟部昨日公布未來十年每年用電成長1.7%，較外界預期來得低。

經濟部強調，針對AI及半導體用電需求，主要是根據業者向來台電申請未來用電、以及經濟部產發署更新半導體廠商擴廠用電進度推估，AI及半導體用電需求的確呈現成長，惟涉及廠商營業資訊，不宜對外說明預測情況。