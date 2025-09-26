因應美國關稅 侯友宜主持產業發展諮詢會傾聽企業心聲

面對國際關稅挑戰，新北市政府今舉辦「114年度第2次產業發展諮詢會」，由市長侯友宜主持，邀集工商團體、學界與指標企業代表座談，聚焦「因應美國關稅協助措施」。

侯友宜指出，美國關稅政策變化對企業營運造成挑戰，新北市自4月起成立「關稅因應專案小組」，並推出「四大行動方案」，包括設置「企業紓困」、「穩定物價」及「勞工就業穩定」三大小組，即時掌握產業與市場動態。同時，市府也前往五大工業區舉辦產業座談會，傾聽百家廠商心聲，將意見納入政策滾動檢討。

經發局盛筱蓉局長表示，新北市從出口到就業面向全面支援，在財務協助上，推動信保貸款利息補貼方案，最高可核貸金額1000萬元，並於200萬元額度內補貼1年8成利息，以協助中小企業有效降低資金壓力；在就業面向，除專人服務與轉職輔導外，今年已舉辦11場就業博覽會，並擴大職能訓練規模，協助勞工提升技能與競爭力，打造更穩健的就業環境。

此外，在拓展海外市場方面，市府加碼推出參展補助，依展位面積最高可補助12萬元，減輕企業參展負擔。同時，甫於9月17、18日舉辦的「國際採購商洽會」，成功促成逾53億元商機，協助企業建立分散且具韌性的市場版圖。另針對因應美國關稅政策所規劃的「關稅應變課程」，迄今已吸引超過1200人次參訓，廣獲企業好評，後續將加碼開設品質認證、財務報表等進階課程，持續強化產業實力。