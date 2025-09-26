二次能源轉型持續推動 經濟部：2030年3成目標不變

經濟部今天表示，目前依據總統賴清德二次能源轉型政策方向，持續推動太陽光電、離岸風電、地熱與小水力等再生能源，2大目標包括2026年11月再生能源占比20%、以及2030年30%不變。

經濟部今天下午舉行113年度全國電力資源供需報告記者會，由經濟部能源署代理署長李君禮主持。

經濟部表示，台灣2024年起推動二次能源轉型，除了持續擴大推動離岸風電與太陽光電外，也積極布局地熱、生質能、小水力及海洋能等多元綠能，並滾動檢討各項再生能源發展策略，逐步朝2030年再生能源占比3成邁進。

至於目前光電跟離岸風電實際值與目標值，李君禮表示，光電目前是16GW，目標今年底18GW，明年11月達20GW。至於離岸風電符合進度，今年7月為3.13GW，明年11月目標5.6GW，目前海龍、沃旭跟台電二期等3個風場還在興建中。

媒體關切目前光電跟離岸風電發展遇到不少阻力，為何仍維持明年11月目標不變。李君禮指出，近期因為風災加上光電事故，經濟部也跟行政院政風單位、司法院成立廉政平台，減輕承辦人壓力，另外也建立經濟部、農業部次長級溝通平台，固定開檢討會議，處理較困難案件。

此外，經濟部透過2方向加強推動屋頂光電計畫，李君禮指出，包括檢討公有屋頂是否有空間可設置，以及民間屋頂部分，補助縣市政府共同協助推動。

李君禮進一步解釋，台灣是土地面積狹小國家，光電、離岸風電是現在推動主力，台灣位處環太平洋火山帶，下一個希望就是地熱發電，再生能源發展條例也增訂地熱專章。

李君禮說明未來開發面向，包括配合地礦中心地質調查，選出10個台灣地熱潛能豐富地方，若在國有地，未來由經濟部開放招標讓外界參與，公有地將補助縣市政府招標，私有地也接受民眾自發申請，盼加速開發地熱發電。

以發電結構來看，根據經濟部規劃，2025年原目標為燃氣發電50%、燃煤30%與再生能源20%，因疫情關係延後到2026年11月達成，2030年目標為燃氣50%、燃煤20%與再生能源30%。